Что происходит с нами и с нашей душой после окончания земной жизни

Вадим Карасев

Всем интересно знать, что происходит после завершения жизненного пути. На этот вопрос отвечают все религии мира, но однозначного ответа нет. Известно, что умирает лишь наша физическая оболочка, а душа продолжает жить.

Что испытывает человек после смерти? Душа становится свободной после окончания земного пути, и ее ощущения эфемерны, но многие люди, пережившие клиническую смерть, сумели их описать.

Шаг первый

Сразу после окончания жизни проходит физическая боль. Душа больше не чувствует страдания, несмотря на то, что она все еще помнит свою жизнь и последние события. Эксперты в области биоэнергетики считают, что душа сразу после смерти переходит в состояние блаженства.

Атмосфера вокруг становится приятной. Отовсюду исходит приятный свет. Душа видит всех своих родственников, которые покинули ее при жизни.

Люди, которые пережили клиническую смерть, успели увидеть прекрасный мир за пределами жизни. Они подтверждают, что там красиво, тепло и настолько прекрасно, насколько это можно себе представить.

Душа может не уйти в загробный мир, если люди на Земле ее не отпустят. Если кто-то очень сильно скорбит и не может отпустить человека, завершившего свой путь, тот не уйдет дальше, а останется скитаться между мирами. Именно поэтому эксперты советуют отпускать человека, которого больше нет, чтобы его душа освободилась.

Сразу после смерти тела душа находится рядом с близкими. Это происходит на протяжении нескольких дней — от 3 до 10. Душа летает по миру и прощается со всеми, кто ей был дорог при жизни.

Второй шаг

После того, как душа со всеми попрощалась, она покидает этот мир и переходит на иной уровень, в иное место. Происходит стирание памяти. Это необходимо для заключительной стадии жизни после смерти.

Третий шаг

Принятие решения о дальнейшей судьбе. После очищения памяти душа решает, нужно ли ей вернуться на Землю. Если она хочет остаться на том свете, ей будет дана такая возможность. Это будет бесконечное пребывание в нирване, спокойствии, любви и бесконечной благодати.

На том свете не существует времени. Дело в том, что наш мир конечен, а время неизменно течет вперед. Научно доказано, что в любом случае наступит миг, когда человечество исчезнет, поэтому если бы время в потустороннем мире текло тоже в одну сторону, всем душам пришлось бы остаться там навечно, так и не познав всю важность жизни.

Душа может выбирать любую оболочку, любую дату рождения. Она выбирает семью, в которой хочет родиться, задачи, которые хочет решить, и судьбу, которая поможет искупить ошибки прошлых воплощений или лучше понять человеческую сущность.

Перевоплощение и возвращение в мир с иным телом происходит столько раз, сколько нужно душе, чтобы очиститься от эгоистичных мыслей. Чем старше душа, тем она чище. К этому она и стремится. Ей хочется познать все тонкости бытия — любовь, страх, страсть и даже безразличие. Именно для этого и происходит стирание памяти — чтобы душа не привязывалась к воспоминаниям и не думала о том, чего уже никак не вернуть.

Считается, что на том свете можно встретить те души, с которыми приходилось дружить на Земле. Можно встретить даже свою любовь, но узнать душу того человека уже не получится. Бывает так, что судьба позволяет душам встретиться вновь, чтобы опять построить отношения и в этот раз сделать все правильно.