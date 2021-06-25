Дело близится к разводу: Валерия теперь без Иосифа Пригожина

Алексей Вольцев

Сегодня проходит второй день фестиваля ЖАРА, который уже преподносит много сюрпризов. На очередной красной дорожке появилась Валерия, но не в сопровождении своего мужа, а в гордом одиночестве. Все это лишь подтверждает слухи о том, что в семье не все в порядке, и дело близится к разводу.

Разговоры о предстоящем разводе Иосифа Пригожина и Валерии появились после того, как появились на премии RU.TV отдельно друг от друга. Более того, в тот момент Валерия заявила, что они с Пригожиным больше не вместе.

Кажется, супруги все-таки пытались сохранить отношения, ведь после они вдвоем участвовали в шоу «Музыкалити» и даже пытались продемонстрировать свои чувства на публике, но, по всей видимости, у них не получилось справиться с кризисом.

Напомним, Валерия и Иосиф Пригожин вместе 18 лет. 17 из них они состоят в официальном браке. Иосиф много лет продюсирует Валерию и неизвестно, кто будет заниматься певицей, если они с мужем разойдутся, да и в целом продолжит ли проект Валерии существовать.





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