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ЕГЭ по информатике и ИКТ прошел в штатном режиме

ЕГЭ по информатике и ИКТ прошел в штатном режиме

24 и 25 июня выпускники российских школ сдавали экзамены по информатике и ИКТ. В этом году аттестация по этому предмету впервые проводилась на компьютере, ранее работы писали на бумажных бланках.

«Экзамен прошел штатно, без существенных сбоев, чему способствовала длительная подготовка, предварительные апробации и обучение всех лиц, задействованных в проведении экзамена в новой форме», – сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Заявления на участие в экзамене подали около 113 тысяч человек, в том числе около 102 тысяч выпускников текущего года.

Все ответы экзамена будут проверяться автоматически, без участия экспертов. Процедура апелляции о несогласии с выставленными баллами в данном экзамене не предусмотрена.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 40 баллов. Свои результаты участники экзамена получат не позднее 8 июля.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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