Грачевский силком затолкал Екатерину в ЗАГС: «Я отказывалась и боялась»

Алексей Вольцев

Прошло три месяца, как не стало великого режиссера Бориса Грачевского. И пока вокруг его детища – Ералаша творится грязь, его вдова раскрыла новые подробности их замужества. Оказалось, Екатерина Белоцерковская наотрез отказывалась идти в ЗАГС.

Поначалу никто не верил в искренние чувства молодой актрисы к Борису. Многие считали, что Екатрина с ним только из-за денег. Однако потом близкие и родные начали отмечать, как расцветает Грачевский рядом с ней. Борис неоднократно делал девушке предложения, но она ему отказывала четыре раза! В результате Грачевской не оставил ей выбора и практически силком отправил в ЗАГС.

«А потом ему надоело ждать. Как-то он пришел и говорит: «Завтра мы идем в загс». Я боялась этого шага, поэтому сразу ответила: «Надо же сначала заявление подавать». Оказалось, что он уже все сделал, и на следующий день мы пошли», — вспоминает Екатерина.

Девушка искренне не понимает, как у них получилась семья. Ведь она не завоевывала Бориса, а просто искренне любила и помогала во всех проектах.

«Он сам женился. Я ничего не предпринимала, силком меня в загс привели», — рассказала Белоцерковская.

К слову, недавно Екатерина призналась, что у нее случился выкидыш после смерти Грачевского.

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