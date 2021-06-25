Элджей поддержал жену Настю Ивлееву на фоне слухов о проблемах в браке

Вадим Карасев

Вчера в кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера видеоблога 30-летней известной телеведущей Насти Ивлеевой "Блогеры и дороги". Поддержать Ивлееву приехали многие ее друзья и коллеги по шоу-бизнеса. Не проигнорировал это событие и 26-летний супруг Насти рэпер Элджей.

На премьеру он приехал со скромным букетом цветов, однако это едва ли развеяло слухи о проблемах в браке пары. Супруги практически весь вечер держались порознь и фотографам вместе не позировали. Кроме того, очевидцы обратили внимание, что на безымянном пальце левой руки музыканта не было обручального кольца.





Настя Ивлеева и Элджей





Правда, однозначного ответа на вопрос, что происходит между супругами, поклонники пары так и не получили. Со сцены Ивлеева несколько раз обратилась к своему мужу, а затем села рядом с ним, когда начался просмотр ее проекта.

Впрочем, еще на "Премии Муз-ТВ" пара пыталась продемонстрировать, что никакого кризиса в их отношениях нет — Ивлеева, которая была одной из ведущих церемонии, вышла в зал, села на колени к своему мужу и даже попыталась его затроллить.





Элджей и Настя Ивлеева с отографом Дарьей Кошт

Слухи о том, что Настя Ивлеева и Алексей Узенюк (настоящее имя Элджея. — Прим. ред.) переживают кризис в своих отношениях, появились несколько месяцев назад. Сначала Ивлеева перестала носить обручальное кольцо, а затем она сама призналась, что переживает период, когда хочется "побыть в себе". Также пара перестала публиковать совместные снимки в своих блогах.

Но справедливости ради стоит отметить, что пара всегда скрывала личную жизнь, и даже об их свадьбе стало известно постфактум. Ее дату, кстати, они так и не раскрыли.



