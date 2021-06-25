Элджей поддержал жену Настю Ивлееву на фоне слухов о проблемах в браке
Вчера в кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера видеоблога 30-летней известной телеведущей Насти Ивлеевой "Блогеры и дороги". Поддержать Ивлееву приехали многие ее друзья и коллеги по шоу-бизнеса. Не проигнорировал это событие и 26-летний супруг Насти рэпер Элджей.
На премьеру он приехал со скромным букетом цветов, однако это едва ли развеяло слухи о проблемах в браке пары. Супруги практически весь вечер держались порознь и фотографам вместе не позировали. Кроме того, очевидцы обратили внимание, что на безымянном пальце левой руки музыканта не было обручального кольца.
Правда, однозначного ответа на вопрос, что происходит между супругами, поклонники пары так и не получили. Со сцены Ивлеева несколько раз обратилась к своему мужу, а затем села рядом с ним, когда начался просмотр ее проекта.
Впрочем, еще на "Премии Муз-ТВ" пара пыталась продемонстрировать, что никакого кризиса в их отношениях нет — Ивлеева, которая была одной из ведущих церемонии, вышла в зал, села на колени к своему мужу и даже попыталась его затроллить.
Слухи о том, что Настя Ивлеева и Алексей Узенюк (настоящее имя Элджея. — Прим. ред.) переживают кризис в своих отношениях, появились несколько месяцев назад. Сначала Ивлеева перестала носить обручальное кольцо, а затем она сама призналась, что переживает период, когда хочется "побыть в себе". Также пара перестала публиковать совместные снимки в своих блогах.
Но справедливости ради стоит отметить, что пара всегда скрывала личную жизнь, и даже об их свадьбе стало известно постфактум. Ее дату, кстати, они так и не раскрыли.