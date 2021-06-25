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Как отмечают День дружбы и единения славян

Как отмечают День дружбы и единения славян

01:17  Автор: Евгения Филиппова



День дружбы и единения славян отмечают 25 июня. В этот день в России и других странах проводят мероприятия, которые направлены  на укрепление связей славянских народов, сохранение и возрождение их традиций и культур.

В российских городах устраивают фестивали, познавательные беседы, тематические встречи в музеях и домах культуры, где можно узнать о самобытных традициях славян и познакомиться с обычаями разных народов.  Найти такие мероприятия в своём регионе можно на сайте Культура.РФ.  

День 25 июня в истории


Праздник отмечают славяне и в других странах. С 1969 года регулярно проводили фестиваль «Славянское единство».  Принимающей стороной по очереди становились Брянская область России, Гомельская — Белоруссии, и Черниговская — Украины, но с 2014 года власти последней отказались от участия. В 2020 году фестиваль прошёл в городе Клинцы Брянской области. Из-за пандемии часть мероприятий провели онлайн. 24 июня  в рамках фестиваля «Славянское единство-2021» в Брянске провели телемост, который соединил жителей Брянской области, Могилёвской и Гомельской областей Белоруссии, сообщили брянские СМИ.

Всего в мире примерно 300-350 миллионов славян и около 20 народов, которые относятся к западным, восточным и южным славянам.


#история #праздники


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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