Как снять венец безбрачия: самые действенные ритуалы и заговоры

Вадим Карасев

Венец безбрачия — это вид магического негативного воздействия, который затрагивает сферу любви. Если на женщине есть венец безбрачия, она не найдет мужчину и не станет счастливой. Эксперты рассказали, как определить наличие проблемы и как от нее избавиться.

Перед тем, как искать врагов и недоброжелателей, попробуйте поискать врага внутри себя. Нередко бывает так, что неудачи в любви становятся результатом самосглаза на одиночество. Ранее мы рассказывали, как его определить и как снять.

Как определить венец безбрачия

Не спешите думать, что на вас лежит проклятие или черная метка какой-то завистницы. Бывают времена, когда просто не везет. Чтобы безошибочно определить наличие венца безбрачия, вам стоит обратить внимание на несколько важных признаков.

Нежелание оставаться одной. Это очень коварное проклятие. Девушка или женщина под его воздействием не может оставаться одна долгое время. Ей постоянно нужно присутствие других людей рядом.

Неудачи в отношениях. Любые отношения, если их вообще получается завести, очень быстро рушатся, либо мужчина вовсе исчезает без причины. Постоянно что-то случается, поэтому порой даже познакомиться с кем-то нормальным не получается. Мужчины попросту не замечают красоту женщины и не обращают на нее внимание.

Не хочется общаться с мужчинами. Бывает и такое. Порой просто нет желания встречаться с кем-то или даже переписываться, общаться.

Как снять венец безбрачия

Простой ритуал с серебряным кольцом. Если у вас нет серебряного кольца, его нужно приобрести. Если кольцо есть, вам необходимо его надеть и носить как минимум неделю. Если вы уже носите постоянно серебряное кольцо, то можно использовать его.

Положите кольцо в воду и кипятите ее в течение 5 минут, приговаривая: «Испарись, проклятье, испарись, беда. В моей жизни наступит удач череда». Произносите это как можно чаще. После этого не сливайте воду, а дайте ей остыть. Потом достаньте кольцо и наденьте его на безымянный палец правой руки. Носите его ровно неделю, а затем повторите ритуал еще два раза. На третий раз венец безбрачия должен будет исчезнуть.

Ритуал с рунами. Если вы уверены, что вас сглазили или прокляли, вы можете воспользоваться этим простым ритуалом. В первый день утром нанесите на левую руку руну Эйваз. Она очистит вашу энергетику от чужого влияния. Наносите ее три дня подряд. Вот как она выглядит:





Затем три дня подряд наносите на правую руку руну защиты — Альгиз. Она поможет поставить блок на повторное появление проклятия. Теперь вы будете надежно защищены от проблемы.





После этого три дня нужно рисовать на обеих руках руну победы — Тейваз. Она закрепит успех и восстановит энергетику:





Также можно три дня подряд рисовать сразу по три руны, но это не будет так же действенно, как последовательный метод, описанный выше.

Заговоры против венца безбрачия

Можно воспользоваться мощными заговорами, которые помогут снять венец безбрачия, но читать их нужно вдумчиво, с серьезными намерениями и верой, словно молитву. Вот один из самых сильных и действенных заговоров от такой проблемы:

«Благодатная матушка-природа, не дай людям, душою бедным, мне навредить. Помоги мне избавиться от их воли темной, от их желаний завистливых. Нет в этом мире никого и ничего, что может запретить мне любить и быть любимой. Так было, есть и будет, яко же созданы все мы ради любви и ради того, чтобы чувствовать себя счастливыми, нужными. Прогони все печали, исцели мою душу и дай мне сил найти радость в этой жизни — мужчину, который бы стал для меня всем, и для которого стала бы всем я. Аминь».

Читайте этот заговор каждый день, чтобы Вселенная услышала вас и помогла. Желательно читать его вслух в уединении.