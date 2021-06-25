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Конец эпохи: озвучили даты зачисления Джина в армию

Главный вопрос, который не дает АРМИ спокойно спать по ночам уже около года — это зачисление Джина (Jin) в армию. Ситуация особенно обострилась, когда в сети появилась информация о том, что BTS собираются служить всем составом и пропадут с эстрады на достаточно длительный срок. Это сильно пугает фанатов, ведь никто не знает, смогут ли парни вернуться к работе после такого перерыва, захотят ли они участвовать в музыкальных проектах и вновь становиться публичными людьми? Айдолы станут старше, мужественнее, серьезнее и фаны опасаются, что ребята просто откажутся от карьеры во имя построения лучшего будущего с женами, детьми и личными хобби.

К сожалению, звезды BTS пока не озвучивают дальнейшие планы и не говорят о том, как будет протекать их рабочий процесс после службы, однако, мы уже знаем, сколько времени осталось у самых старших участников до зачисления в армию. Джина могут забрать до 4 декабря 2022 года, а Шугу (Suga) — до 9 марта 2023. Тогда парню тоже стукнет 30 (по-корейски) и он будет обязан отдать долг родине. АРМИ полагают, что если «Бантан» все же откажутся от идеи уйти на службe одновременно всем составом, то Юнги точно захочет присоединиться к Джину, ведь вместе им будет явно легче адаптироваться в новой среде.

Сообщение Конец эпохи: озвучили даты зачисления Джина в армию появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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