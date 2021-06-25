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Кубран Омаров отказывается комментировать развод с Бородиной

Несколько часов назад издание Super заявило, что Ксения Бородина подала на развод. Официально пара пока не комментирует событие и, кажется, не собирается. Курбан как ни в чем не бывало делится кадром Теоной. Правда, встреча их произошла не дома, а ресторане. На кадрах, девочка широко улыбается и корчит рожицы. Кубран Омаров даже не думает говорит о разводе. Бизнесмен молчит и игнорирует вопросы пользователей сети, которые волнуются и каждую минуту спрашивают о Ксении. Под публикацией Курбан лишь поразмышлял на тему детской инфантильности.

«Несмотря на детскую непринужденность и легкую внешнюю инфантильность в голове у нее совсем не детские мысли. Иногда помолчит пару минут, а потом задаст вопрос, от которого сердце останавливается. Быстро растет малышка», — написал он.

Напомним, слухи о сложностях в отношениях между Ксенией Бородиной и Курбаном Омаровым ходят уже второй месяц. Пара не живет вместе, не появляется друг с другом на мероприятиях и не выставляет совместные снимки. А недавно подруга Ксении назвала бизнесмена абьюзером.

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По материалам: popcake.tv

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