Любовные монетки для привлечения партнера

Вадим Карасев

Любовные монетки — это талисманы, которые привлекают любовь и помогают в поисках второй половинки. Эксперты рассказали, как делаются эти талисманы и как они могут эффективно использоваться.

Талисманы не являются гарантией счастья. Чтобы в любви вас преследовала удача, следуйте пяти мудрым истинам, которые помогут вам привлечь в свою жизнь это светлое чувство и стать счастливее.

Как сделать монетки для привлечения любви

Для создания такого магического талисмана подойдут любые монеты. Чтобы зарядить их энергией, вам потребуются чистая вода, золото, лепестки цветов и немного терпения.

Итак, для того, чтобы создать монетки, привлекающие любовь, вам необходимо сначала очистить их от негатива. Для этого нужно «прокипятить» их в воде. Положите их в чистую воду и бросьте туда кусочек золота или золотое изделие. На кипящую воду нужно произнести заговор: «От прошлого избавляю, от плохого очищаю. Любовь монетки готовы принять. Любовь они готовы отдать».

Оставьте монетки лежать в воде до полного остывания. Затем достаньте их и положите на подоконнике на лепестки любого цветка. Оставьте их лежать на пару дней, чтобы они смогли впитать в себя энергию природы, необходимую для привлечения любви. Когда все будет готово, произнесите: «Любовь придет, невзгоды прочь. Монетки смогут мне помочь».

Как использовать любовные монетки

Вы можете использовать их как талисманы. Положите парочку в карман или в сумку. Они будут привлекать к вам любовную удачу. Можете взять их на работу, в отпуск, на свидание. Они помогут вам произвести наилучшее впечатление на противоположный пол.

Также можно разложить монетки по квартире или положить их рядом с изголовьем кровати, чтобы улучшить уже имеющиеся отношения. Такие монетки будут обладать обережными свойствами.

Еще их можно использовать в качестве «белого подклада», чтобы приворожить мужчину. Если вам кто-то понравился, сделайте так, чтобы такая монетка постоянно была рядом с этим человеком. Можно оставить ее на его рабочем месте, в машине, у дома или в самом доме. Это будет «белым подкладом», потому что энергетическое воздействие на мужчину будет мягким. Если у него есть хотя бы толика симпатии, она будет неминуемо разрастаться. Если ее нет, вы поймете, что этот мужчина не для вас.