Лунный день сегодня 25 июня 2021 года

Вадим Карасев

Не каждый лунный день несет благоприятную энергетику, и для того, чтобы день прошел в позитивном ключе, стоит обратиться к рекомендациям астрологов. Своевременные советы помогут обойти стороной злоключения и не зайти в тупик.

Пятничный день ознаменован переходом Нептуна в ретроградное движение, что не самым лучшим образом отразится на настроении и ведении дел. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести сутки размеренно и отказаться от авантюр и спешки, чтобы не навлечь на себя неприятностей.

Фаза Луны: 15 лунные сутки убывающее ночное светило проведет в созвездии Козерога. День будет довольно опасным, если идти на поводу у искушений и не отдавать себе отчета в своих действиях.

Магнитные бури 25 июня: солнечная активность по-прежнему на низком уровне. Магнитной бури на эту пятницу не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

осмотрительность;отдых;завершение текущих дел;планирование;позитивный настрой.спешка;потакание искушениям;ссоры;необдуманные поступки;финансовая активность.

Пятничный день — время, когда важно оставаться в согласии с собой. В эти сутки астрологи рекомендуют позаботиться о своем комфорте, привнести в жилище уют и обустроить себе личный уголок, в котором можно отдохнуть и поразмышлять вдали от суеты. Генеральная уборка в пятницу — не самая лучшая затея. День больше подходит для легкой работы, которая приносит удовольствие, а не раздражает и не заставляет нервничать понапрасну.

Что надеть в эту пятницу

Лучшим выбором на пятницу будет белый цвет, который не только помогает перенести жару, но и поднимает настроение. Уместными будут и светлые пастельные оттенки, которые располагают собеседников и создают атмосферу доброжелательности. Из украшений астрологи рекомендуют выбирать изделия из дерева, которые прекрасно сочетаются со стихией Земли и помогают восполнять запасы энергии. В качестве талисманов, защищающих от неурядиц, подойдут бирюза, лунный камень и кошачий глаз.

Финансы и работа в этот лунный день

В пятницу астрологи рекомендуют избегать суеты и как можно меньше времени проводить в окружении большого количества людей. В эти сутки возрастает желание потакать прихотям и капризам, чего делать категорически нельзя из-за возможности ошибиться и потерять не только накопления, но и доверие со стороны деловых партнеров. Пятница — время для осознанного труда, завершения дел и неспешных размышлений о будущем. Чревато в этот день заниматься вложениями и брать в долг из-за вероятности оказаться на мели.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Эти лунные сутки важно провести в хорошем настроении, чтобы исключить ссоры и конфликты. Астрологи рекомендуют начать день с аффирмаций, чтобы привлечь удачу и позитивный настрой, благодаря чему получится избежать казусов и неприятностей. В отношении здоровья проблем не будет, если исключить переутомление и не отказываться от умеренных физических нагрузок. Поддержать иммунитет получится благодаря целебным травяным настоям и витаминным коктейлям на основе ягод, фруктов и овощей.

Любовь и отношения 25 июня

В пятницу стоит отказаться от выяснения отношений и не поднимать острых тем с близкими. Эти сутки важно провести размеренно, чтобы исключить перепады настроения и последующие проблемы как в отношениях, так и с самочувствием. Этот день будет не лучшим для поисков любви, и одинокие сердца могут переключить внимание на решение насущных вопросов, отложив новые знакомства до более благоприятного времени. Такая тактика поможет не ошибиться в выборе партнера и не стать заложником токсичных отношений.