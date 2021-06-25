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Малоимущим предлагают оформлять банкротство бесплатно

Малоимущим предлагают оформлять банкротство бесплатно

01:12  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 1162228-7



Малообеспеченным гражданам могут разрешить подавать заявления о признании банкротами бесплатно и во внесудебном порядке. Такой законопроект включён в примерную программу работы Госдумы в осеннюю сессию 2021 года.

Сегодня, чтобы начать бесплатную, внесудебную процедуру банкротства достаточно подать заявку в МФЦ. Признать себя банкротом во внесудебном порядке могут граждане, чей долг составляет 50-500 тысяч рублей и при этом приставы не нашли у них имущества, на которое можно обратить взыскание. Под имуществом понимаются в том числе зарплаты и пенсии. Получается, что россияне с небольшими зарплатами и пенсионеры  не могут воспользоваться внесудебной процедурой, поскольку каждый месяц получают свой небольшой доход. В итоге у них удерживают в счёт долга половину доходов. 


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Инициатива вносит поправки в положения закона «О несостоятельности (банкротстве)», посвящённые внесудебным процедурам признания банкротства. Согласно проекту, указанным инструментом смогут воспользоваться граждане, чей доход не превышает двукратной величины регионального прожиточного минимума трудоспособного населения или пенсионера. Такие заявления они смогут подавать, не дожидаясь, пока приставы вернут кредитору исполнительный лист из-за отсутствия у должника имущества.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#кредиты #долги


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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