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Миро публично унизила Айзу: «Истеричная баба с пилоткой в разрезе»

Айза никак не может оставить в покое Гуфа и всю его семью, а Лена Миро, в свою очередь, никак не отстанет от самой айзы. На сей раз блогерша, с обожанием пишущая гадости о знаменитостях, заинтересовалась не самой ситуацией восстановления отношений и моментального расставания Айзы с Алексеем Долматовым, а вмешательством в разборки родителей маленького ребенка, который, по словам его матери, лично изъявляет желание участвовать в возникшим скандале, а также публикует контент в социальной сети Instagram, заявляя, что отныне он не желает быть сыном Гуфа.

Миро с жалостью отнеслась к подрастающему наследнику скандальных селебрити и высказалась о том, что мать, постоянно закатывающая истерики, сливающая интимные фото и рассказываются о том, как недавно ей пришлось сделать аборт, вообще не должна называться себя «матерью». «Айза — это какая-то истеричная баба то с «бабочками в животе», то с пилоткой в разрезе, то с душой в раздрае, то с абортом в анамнезе», — пишет она в личном блоге.

[media=https://www.instagram.com/p/CP8ufb0AUJH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

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По материалам: popcake.tv

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