Московский центр «Патриот.Спорт» рассказал родителям учащихся о своих проектах

Влада Некрасова

Московский центр «Патриот.Спорт» рассказал родителям учащихся о своих проектах, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

В столице состоялось совещание, посвященное организации летнего досуга детей и подростков. Представители Московского центра «Патриот.Спорт» рассказали о летних активностях в Детском морском центре имени Петра Великого. В нем подготовили обширную образовательную и спортивную программу для школьников в возрасте от семи до 17 лет. Ребята потренируются в управлении шлюпками и швертботами в акватории Химкинского водохранилища, научатся определять направление по звездам, вязать морские узлы и рисовать морские пейзажи, пройдут квесты, поиграют в лазертаг и поучаствуют во множестве других проектов.

Также родители узнали о виртуальном марафоне «Вокруг света». В рамках него школьники и члены их семей могут повторить путь Филеаса Фогга – главного героя культового романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней», не покидая Москвы. Для этого им нужно выходить в город на пробежки или прогулки, а преодоленные дистанции фиксировать с помощью любых электронных устройств и загружать скриншотами на сайт Московского центра «Патриот.Спорт». Марафон закончится, когда общая сумма всех дистанций, которые прошли и пробежали участники, составит 37 945 километров. Самые выносливые участники марафона и самые активные семейные команды получат призы.