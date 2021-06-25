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Муравей в балтийском янтаре оказался зараженным патогенным грибком

Муравей в балтийском янтаре оказался зараженным патогенным грибком

Палеонтологи Джордж Пойнар (George Poinar) и Ив-Мари Мальтье (Yves-Marie Maltier) обнаружили, что муравей, сохранявшийся в течение 50 миллионов лет в куске балтийского янтаря, был заражен патогенным грибком.

Гриб относится к семейству Clavicipitaceae, объединяющему множество видов грибов, которые могут быть симбионтами или паразитами растений, насекомых и даже других грибов. Среди грибов этого семейства есть такой знаменитый вид, как спорынья (Claviceps purpurea), паразитирующая на ржи и пшенице и вызывающая опасное отравление людей. Грибы, паразитирующие на насекомых, например, представители рода Metarhizium, широко используются для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве.

Обнаруженный в янтаре гриб стал самым древним известным науке грибом, паразитирующим на муравьях. Он получил научное название Allocordyceps baltica. Носителем гриба оказался муравей из группы Camponotini, известной как муравьи-древоточцы. Современные муравьи этой группы тоже поражаются рядом патогенных грибов, а некоторые грибы значительно влияют на поведение зараженного муравья. Например, гриб из рода Ophiocordyceps заставляет инфицированных муравьев впиваться челюстями в стебли растений непосредственно перед смертью. Это создает благоприятное положение, позволяющее спорам грибов высвобождаться из чашевидных плодовых тел грибов, выступающих из головы и шеи муравья.

Обнаруженный в янтаре древний гриб имеет общие черты с современными паразитическими грибами. В образце можно увидеть большое оранжевое чашевидное плодовое тело с развивающимися перитециями — структурами в форме колб, которые выпускают споры. Плодовое тело выходит из прямой кишки муравья. Вегетативная часть гриба выходит из брюшной полости и основания шеи.

Описание находки опубликовал журнал Fungal Biology.

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По материалам: polit.ru

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