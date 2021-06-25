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На портале мэра Москвы заработал сервис для получения QR-кодов

На портале мэра Москвы заработал сервис для получения QR-кодов

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


08:24  Автор: Виктория Карташева



На сайте мэра и правительства Москвы начал работать сервис, с помощью которого москвичи и гости столицы смогут получить QR-код для посещения «бесковидных» ресторанов. 

«Организации могут запрашивать у посетителей QR-код, подтверждающий статус вакцинации, переболевшего или наличие действующего отрицательного результата ПЦР-теста», — говорится на главной странице раздела.

QR-код можно будет получить по итогам вакцинации только российским препаратом


Получить код с помощью этого сайта смогут также и иностранцы.

Также QR-код можно получить на портале госуслуг, в электронной медкарте (ЭМК) или личном кабинете на mos.ru в зависимости от характеристик учётной записи, а также в приложении «ЕМИАС. ИНФО».

Ранее сообщалось, что с 28 июня посещать кафе и рестораны в Москве смогут только люди, имеющие защиту от коронавируса, — привитые, переболевшие или с ПЦР-тестом, действительным в течение трёх дней. Подтвердить это нужно с помощью специального QR-кода.

Все заведения столичного общепита обязаны создать систему проверки кодов. Фуд-корты откроются только после проверки системы контроля, которая не пропустит в зону посадочных мест посетителей без таких кодов. Те предприятия общепита, которые не выполнят эти требования, смогут работать только навынос или доставку. 


#вакцинация


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По материалам: pnp.ru

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