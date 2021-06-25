Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Накопительная пенсионная система будет гарантировать достойное обеспечение - Шмыгаль

Накопительная пенсионная система будет гарантировать достойное обеспечение - Шмыгаль

Накопительная пенсионная система будет гарантировать достойное обеспечение - Шмыгаль
Внедрение в Украине накопительной пенсионной системы будет гарантировать украинцам достойное обеспечение.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Телеграме.
"Двигаемся к внедрению накопительной пенсионной системы. Обсудили этот вопрос на совещании с участием министров, народных депутатов, представителей Офиса Президента, НБУ и НКЦБФР", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что в Украине выстроят оптимальную модель накопительной системы, которая гарантирует каждому украинцу достойное пенсионное обеспечение.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Беременная Алеся Кафельникова снялась без лифчика и трусов, показав огромный живот
Беременная Алеся Кафельникова снялась без лифчика и трусов, показав
Артековцы участвуют в программе «Фундамент будущего»
Артековцы участвуют в программе «Фундамент будущего»
Сильный заговор на возврат мужчины
Сильный заговор на возврат мужчины
Что происходит с нами и с нашей душой после окончания земной жизни
Что происходит с нами и с нашей душой после окончания земной жизни
Сенатор назвала резолюцию ПАСЕ по Крыму вмешательством в дела России
Сенатор назвала резолюцию ПАСЕ по Крыму вмешательством в дела России
В детском технопарке «Кванториум» в Адыгее проходят «Инженерные каникулы»
В детском технопарке «Кванториум» в Адыгее проходят «Инженерные
Обновление технической базы школ и развитие цифровой образовательной среды должны идти одновременно
Обновление технической базы школ и развитие цифровой образовательной
Московский центр «Патриот.Спорт» рассказал родителям учащихся о своих проектах
Московский центр «Патриот.Спорт» рассказал родителям учащихся о своих
Украина и Китай работают над безвизом
Украина и Китай работают над безвизом
BTS о неудовлетворенности от жизни в 2021 году: «Работа не приносит радости»
BTS о неудовлетворенности от жизни в 2021 году: «Работа не приносит
Второй день фестиваля "Жара-2021": Анна Седокова, Нюша и другие на творческом вечере Дмитрия Маликова
Второй день фестиваля "Жара-2021": Анна Седокова, Нюша и другие на
Отвратный! АРМИ захейтили Джей-Хоупа за высокомерие: «Зовите меня суперзвездой? Серьезно?!»
Отвратный! АРМИ захейтили Джей-Хоупа за высокомерие: «Зовите меня

Топ на сегодня

Программа военно-исторических лагерей «Страна Героев» будет продолжена – РВИО
Программа военно-исторических лагерей «Страна Героев» будет
Джиджи Хадид посетила модную презентацию в Нью-Йорке и рассказала о лучших моментах материнства
Джиджи Хадид посетила модную презентацию в Нью-Йорке и рассказала о
Убывающая Луна в июне 2021 года: что можно делать и что нельзя
Убывающая Луна в июне 2021 года: что можно делать и что нельзя
В Якутии около 1800 студентов и выпускников колледжей сдают демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills
В Якутии около 1800 студентов и выпускников колледжей сдают
В Ставрополье более 1 тысячи детей прошли обучение в мобильном технопарке «Кванториум»
В Ставрополье более 1 тысячи детей прошли обучение в мобильном

Еще по теме

Премьер Украины заявил о вероятной отмене пенсий через 15 лет
От накопительной части пенсии отказываться нельзя — Рязанский
Топилин выступил за отмену обязательной накопительной пенсионной системы
В Госдуме считают необходимым перейти к распределительной пенсионной системе