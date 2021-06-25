Накопительная пенсионная система будет гарантировать достойное обеспечение - Шмыгаль

Лидия Мартынова

Внедрение в Украине накопительной пенсионной системы будет гарантировать украинцам достойное обеспечение.Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Телеграме."Двигаемся к внедрению накопительной пенсионной системы. Обсудили этот вопрос на совещании с участием министров, народных депутатов, представителей Офиса Президента, НБУ и НКЦБФР", - отметил Шмыгаль.Он добавил, что в Украине выстроят оптимальную модель накопительной системы, которая гарантирует каждому украинцу достойное пенсионное обеспечение.