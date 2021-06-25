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Обновление технической базы школ и развитие цифровой образовательной среды должны идти одновременно

Обновление технической базы школ и развитие цифровой образовательной среды должны идти одновременно

Наряду с внедрением цифровой образовательной среды в школах нашей страны необходимо соблюдать баланс материально-технического обеспечения образовательных организаций и рабочих мест педагогов. Такое мнение высказал Сергей Косаченко, учитель информатики, заместитель директора по информационным технологиям Томского физико-технического лицея, в ходе еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда».

«Такая проблема действительно существует. Несмотря на то, что в школы поставляются новые компьютеры, даже в самых продвинутых школах накапливаются в парке персональных компьютеров устаревшие модели. И в результате некоторые сервисы и сайты, например электронные журналы, отказываются от поддержки устаревших браузеров и операционных систем», – отметил Сергей Косаченко.

Эксперт подчеркнул, что поставки нового оборудования должны осуществляться в максимально оперативном режиме, чтобы «оснащение школ успевало за развитием технологий», иначе часть функционала цифровых платформ для школьников и цифровой образовательной среды просто теряется. 

«Как средство обучения цифровизация – это палочка-выручалочка, но когда начинается индивидуальная работа, вот здесь сложность заключается, что каждого ученика сложно обеспечить своим персональным устройством, будь это ноутбук или планшет. Но именно это помогло бы ребятам эффективно использовать  цифровые сервисы и выполнять индивидуальные задания», – рассказал Сергей Косаченко.
# Общество
По материалам: edu.ru

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