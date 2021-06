От Бейонсе до Мелании Трамп: как звезды вдохновляются культовыми образами Майкла Джексона

Вадим Карасев

25 июня 2009 года не стало Майкла Джексона. Король поп-музыки умер в возрасте 50 лет накануне очередного мирового турне, которого с нетерпением ждали миллионы поклонников по всему миру. Спрос на билеты был так высок, что даже пришлось объявить 40 дополнительных концертов. Из-за смерти Джексона все они не состоялись, но творчество певца живет и сегодня: в свет вышло несколько альбомов, собранных из ранее не изданных песен, хитов и ремиксов, и даже состоялось несколько живых выступлений — там Майкл был заменен виртуальным аватаром. После смерти певца, впрочем, вскрылись и ужасающие факты — несколько человек обвинили Джексона в педофилии, вышел скандальный документальный фильм "Покидая Неверленд". Однако забвению артиста не предали: его сценический образ продолжает жить — культовые образы Джексона продолжают вдохновлять и дизайнеров, и знаменитостей. В нашем материале вспоминаем несколько легендарных нарядов артиста и их реинкарнации.





Майкл Джексон

Сегодня знаменитости вряд ли отправятся на какое-либо публичное мероприятие, не проконсультировавшись со своими стилистами — именно от их выбора зависит, будут ли все обсуждать очередной звездный выход.

Тем удивительнее, что у Майкла Джексона штатный стилист появился лишь в последние годы жизни, когда он готовился к возвращению на сцену и туру This Is It!, который так и не состоялся.

Им стала Рушка Бергман (кстати, после смерти певца она стала стилистом его дочери Пэрис). Бергман стилизовала образ певца для обложки L'Uomo Vogue в 2007 году, и они быстро нашли общий язык.









Рушка Бергман и Майкл Джексон





Костюмы, созданные для тура This Is It!

Возможно, это произошло во многом благодаря тому, что Бергман была искусствоведом по образованию, а Джексон всегда был очарован эпохой барокко и нарядами европейских монархов.





Если мода говорит, что это запрещено, я сделаю это,

— сказал Майкл в 1988 году.





Тогда он вовсе не стремился собрать готовые наряды по последней моде с подиумов. В основном он пополнял свой гардероб у личных портных, вдохновляясь историей и искусством. С 1985 года личными портными певца были Майкл Буш и Деннис Томпкинс. Они создали его самый узнаваемый сценический образ: великолепные военные жакеты, покрытые сутажной и слитковой вышивкой, расшитые стразами.





Что касается костюмов Майкла, мы с Деннисом изучали монархов и европейскую военную историю, уделяя особое внимание одному из самых известных королей — королю Англии Генриху VIII,

— вспоминал Буш в своей книге о работе с Майклом Джексоном.





В конце жизни певец стал активно сотрудничать и с модными дизайнерами. Его фаворитами были Эди Слиман, Том Форд, Кристоф Декарнен, работавший тогда в Balmain, Риккардо Тиши, который тогда занимался Givenchy, и Крис Ван Аше, который тогда создавал коллекции Dior Homme.





Майкл Джексон в Givenchy, 2009 год

Особенно он любил и Джона Гальяно. Как-то Джексон лично позвонил модельеру с просьбой создать ему на заказ расшитый жилет.





Рушка Бергман и Майкл Джексон в жилете, созданном Джоном Гальяно

Богатое модное наследие Джексона часто цитируется современными звездами, ведь для многих из них Джексон был кумиром, и они, как говорится, выросли на его музыке.

Свое уважение королю поп-музыки выразила Бейонсе во время своего выступления на Суперкубке в 2016 году. Наряд в стиле милитари был копией того, что носил Майкл Джексон во время его собственного выступления на Суперкубке в 1993 году.









Бейонсе

Но если одни знаменитости намеренно цитировали образы Майкла Джексона, то у других бывали и случайные совпадения, которые тут же становились мемами в сети. В такую ситуацию в 2018 году попала на тот момент первая леди США Мелания Трамп.

Во время визита в Египет она появилась на публике в белом костюме и шляпе — образ сразу напомнил пользователям сети о клипе на песню Smooth Criminal. Впрочем, вряд ли можно обидеться на такое сравнение, ведь в то время Мелании пришлось выслушать и более весомые претензии — другой ее образ из Кении сравнили с типичным нарядом "колониалиста".





Майкл Джексон в клипе Smooth Criminal





Мелания Трамп

Еще одна культовая вещь Джексона — красная куртка. Наиболее известный экземпляр — кожаная куртка из клипа Thriller, но певец обожал и жакеты в милитари-стиле, и бомберы. Эти образы явно пришлись по душе Канье Уэсту, который не раз отмечал, что творчество Джексона оказало на него влияние.

Образ своего кумира Канье копировал и на костюмированных вечеринках, и на концертах. Так, на церемонии Brit Awards в 2006 году рэпер появился в жакете, вдохновленном нарядом Джексона с церемонии American Music Awards в 1984 году.





Майкл ДжексонКанье Уэст

На этом одержимость наследием поп-короля не закончилась, ведь любовь к нему, похоже, дело семейное! Старшая дочь Уэста Норт тоже обожает Джексона, и в 2019 году она получила на Рождество оригинальный жакет певца, который он надевал на кинопремьеру в рамках Каннского кинофестиваля и на вечеринку в честь дня рождения Элизабет Тейлор в 1997 году.





Элизабет Тейлор и Майкл Джексон

Ким Кардашьян, на тот момент еще супруга Уэста, заплатила за вещь 65 625 долларов, в то время как на аукционе рассчитывали выручить за него не более 20 тысяч долларов!









Наряд был создан постоянными портными певца Деннисом Томпкинсом и Майклом Бушем и украшен жемчугом и кисточками из страз.

Оригинальный наряд Джексона на аукционе приобрела и Леди Гага. В 2012 году певица скупила сразу 55 вещей, принадлежащих Майклу, и одной из них была черная куртка-мундир, в которой певица затем сама появилась на публике.





Майкл Джексон и Джордж Буш

Сам певец в ней появился на встрече с президентом Джорджем Бушем в Белом доме в 1990 году. Леди Гага тоже выбрала этот наряд для политического мероприятия — митинга в поддержку Хиллари Клинтон в 2016 году.





Леди Гага

Вдохновляли Джексона, впрочем, не только военная униформа и исторический костюм — певца живо интересовал и бейсбол.

Почему только бейсболисты могут носить эти щитки для голени? Я тоже собираюсь их надеть,

— сказал как-то Майкл в разговоре со своим портным.





И от намерения своего не отказался — аксессуары в стиле спортивной защиты также стали частью фирменного концертного образа певца. Из-за золотистой окраски они, впрочем, напоминали и доспехи.

Идея потом хорошо прижилась в поп-культуре: стоит посмотреть на наряд Зейна Малика на Met Gala в 2016 году или на недавнюю коллекцию Демны Гвасалии для Balenciaga.













Джиджи Хадид и Зейн МаликBalenciaga

Обращались к модному наследию Майкла Джексона, конечно, и другие дизайнеры и бренды. Один из последних примеров — Вирджил Абло, который посвятил поп-королю свою коллекцию для мужского направления Louis Vuitton в 2019 году.

Приглашение на показ было оформлено в виде культовой белой перчатки со стразами — одного из самых узнаваемых аксессуаров Джексона. Кстати, за оригинальный экземпляр один бизнесмен из Гонконга в 2009 году заплатил 350 тысяч долларов!

Оммаж культовому образу с Суперкубка, который цитировала Бейонсе, можно было увидеть и на показе Филиппа Трейси в рамках Недели моды в Лондоне в 2012 году.





Креативный директор Balmain Оливье Рустен посвятил певцу свою коллекцию сезона весна-лето — 2019, показанную на Неделе мужской моды. В ней дизайнер также сделал ставку на фирменные аксессуары в образе певца. В линейку вошли обновленная версия культовых туфель Джексона для "лунной походки" и ботинки с ремнями, которые отсылали к образу с фотографии, использованной на обложке его альбома Bad.













Balmain









Сразу после смерти Джексона память артиста почтил и прежний креативный директор Balmain Кристоф Декарнен в своей осенне-зимней коллекции в 2010 году. Он был и одним из дизайнеров, которые должны были создать концертные костюмы Джексона для тура This Is It!.