От Нюши до Вали Карнавал: что мы знаем о самых ярких романах Егора Крида

Вадим Карасев

Популярный сегодня среди зумеров и миллениалов артист Егор Крид не скрывает, что у него было много девушек, но точное число из скромности не называет. В свое время ему приписывали романы с Мирославой Карпович, Викторией Дайнеко, Клавой Кокой и другими звездами российского шоу-бизнеса. При этом сам Крид предпочитает свои отношения не афишировать и лишь изредка делится редкими подробностями личной жизни — уже после расставания с очередной пассией. Сегодня Крид празднует свое 27-летие, и Spletnik решил вспомнить его самые яркие звездные романы. Речь в материале пойдет не о вышеперечисленных девушках, а лишь о тех, кто когда-то был Егору особенно близок: певице Нюше, модели Ксении Дели, популярной тиктокерше Вале Карнавал и не только.

Нюша, 30 лет

Роман Егора Крида и Нюши начался в 2014 году. Пара была вместе около двух лет и все это время тщательно скрывала свои отношения. Изредка они, конечно, появлялись на публике вместе, однако никогда официально не подтверждали, что встречаются. В 2016 году Егор и Нюша расстались.





Нюша и Егор Крид

Среди фанатов тогда ходило много разных теорий о причинах разрыва звездной пары. Многие, полагаясь на тексты песен Крида, сделали вывод, что расстаться с Егором Нюшу надоумил ее отец: его якобы не устраивало нестабильное на тот момент материальное положение начинающего артиста.

И на самом-то деле летели недели,Тебе все твердили: "У него нету денег".Какая, к черту, любовь?Мнение твоего папы сильнее,

— так звучит строчка из песни Крида "Миллион алых роз", которую, по мнению фанатов, он посвятил именно Нюше.





Сам же Егор впервые открыто рассказал о расставании с Нюшей около двух лет назад в беседе с Юрием Дудем. Он подтвердил, что отец его экс-возлюбленной с самого начала относился к нему скептически и выступал против их отношений.

Он (отец Нюши. — Прим. ред.) меня, я думаю, недолюбливал. Объясню, почему мне лично было в этих отношениях некомфортно. Потому что мы вот так вот сидели с ней где-нибудь в ресторане, и я прямо четко помню фразу, которую она мне сказала: "Слушай, у тебя нет денег, чтобы заплатить за ужин даже?". А у меня реально тогда не было денег вообще, чтобы заплатить, это были первые годы нахождения на лейбле. И я помню, что копил и сразу покупал ей подарки. Накопил и купил ей ноутбук на Новый год или на день рождения. У нее замечательная мама, я ее безумно люблю, и мы до сих пор поздравляем друг друга с праздниками. Но остальная часть ее большой семьи, мне кажется, меня недолюбливала, потому что с финансами тогда у меня было не очень хорошо. Я просто был влюблен, и мне было пофиг,— рассказал об отношениях со звездой Крид.





Егор Крид

Егор также уточнил, что Нюша объявила ему о своем уходе внезапно, заявив, что больше его не любит. Этой фразой она разбила ему сердце. В тот же день он поехал на музыкальную студию и записал песню "Берегу", в которой выразил все эмоции от расставания с Нюшей.

Я по рукам связан, ведь мы так похожи.Хотим друг от друга одного и того же.Минута молчания после слов, что не любишь.Я свободен дышать, но дышать глубоко без тебяМне не нужно.Изменил себя в корне, тогда в чем же причина?Зачем ты лезвия острые о мое сердце сточила.Счастье было так близко, и мы это знаем.Себя виню я за это, ведь мы ценим, когда теряем,— поет Егор в песне "Берегу", которую по-прежнему считает самой искренней и трогательной в своем репертуаре.





Вскоре после этих признаний Егора молчание на эту тему нарушила и Нюша. Звезда призналась, что сначала сильно обиделась на бывшего бойфренда, когда он публично рассказал об их расставании прессе. Певице потребовалось время, чтобы простить Егора и осознать, что он имеет полное право делиться этой историей. При этом в YouTube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?" Нюша представила свою версию основных причин расставания с Кридом. По мнению певицы, ее отец не имел к этому никакого отношения.

Мое мнение об этой ситуации — это то, что у Егора, безусловно, были определенные комплексы в силу того, что он тогда еще немного зарабатывал, был не таким успешным и не был уверен в себе. И на тот момент он подумал, что в этом причина. Я винила больше его, а он больше винил моего папу. Это его мнение, и мне кажется, что у каждого своя правда. И так может быть всю жизнь,— заявила звезда, уточнив, что изначально начинала встречаться с Егором, не беря в расчет его финансовое положение.





Прошлым летом Егору Криду и Нюше впервые после расставания удалось наладить хорошие отношения. Вместе они даже записали дуэтную песню под названием Mr. & Ms. Smith и выпустили клип на нее, по сюжету которого сыграли свадьбу.

Я и ты, как мистер и миссис Smith,Но это не любовь, так что без обид.Я иду домой, меня не зови.Если наберу — трубку не бери,— поют Егор и Нюша в песне Mr. & Ms. Smith.





Нюша и Егор Крид в клипе на песню Mr. & Ms. Smith

В той же беседе с Шихман Нюша призналась, что это их сотрудничество с экс-бойфрендом произошло случайно. Певица прислушалась к желанию своих поклонников, которые просили ее о дуэте с Егором:

Подумала, что это очень крутая идея, что так еще никто и никогда не делал, что нет песни, которая посвящается бывшими бывшим, а на самом деле бывшие есть практически у всех.





Нюша

При этом еще до записи песни Нюша посоветовалась на этот счет со своим супругом Игорем Сивовым, который сразу же поддержал возлюбленную и не стал устраивать ей сцен ревности. Игорь не переживает, что его жена хорошо общается с бывшим, хотя многие поклонники убеждены, что Егор по-прежнему влюблен в Нюшу и мечтает о возобновлении их романа.





Ксения Дели, 31 год

Вскоре после расставания с Нюшей Егор Крид начал встречаться с фотомоделью Ксенией Дели. Их общение завязалось с переписки в инстаграме, а потом через какое-то время они встретились в Лос-Анджелесе, где на тот момент жила Дели. Эти отношения Егор вспоминает как одни из самых лучших в своей жизни.





Егор Крид и Ксения Дели с друзьями

Наверное, это одни из самых лучших отношений, которые у меня были. Я помню волшебный момент, когда она заходит то ли в ресторан, то ли в кальянную, я на нее смотрю и понимаю: "Это именно то, что мне нужно". Те самые бабочки в животе начинают играть. Мы с ней познакомились в инстаграме, она приехала, это был Лос-Анджелес. Мы с ней сидим рядом, прошел где-то час, мы общались, и она реально безумно мне понравилась. И вдруг она говорит, что ей надо ехать. Я говорю: "Не, не, не, подожди, стоп, давай еще хотя бы чуть посидим". Она отвечает, что ее ждет парень, и ей надо ехать. И тут я понимаю, что у меня есть только один шанс. Я предложил ей поехать на Голливудские холмы на полчаса, поговорить по душам и разойтись. Мы поехали туда где-то в 12 и пробыли там до семи утра. Наутро она рассталась с парнем, и мы с ней начали встречаться,— вспоминал Крид в интервью с Юрием Дудем.





Егор Крид и Ксения Дели





Ксения Дели





Роман Егора Крида и Ксении Дели продлился всего несколько месяцев. При этом по инициативе Егора они скрывали от поклонников, что встречаются. Крид сразу заявил возлюбленной, что против публичности, когда дело касается личной жизни. Такая позиция бойфренда Ксению задела, и однажды она даже решила его проучить. В один из дней она просто перестала выходить на связь с Кридом, после чего по соцсетям разлетелись ее фото и видео с Джастином Бибером. Снимки были сделаны во время их свидания в одном из ресторанов Лос-Анджелеса: на них Ксения и Джастин мило общаются и вместе играют на пианино. С западной звездой Дели познакомилась на съемках его клипа What Do You Mean, где сыграла одну из ролей. Тогда Егор сильно обиделся на Ксению, назвал ее "конченой" и заявил, что они расстаются.





Ксения Дели





Вскоре пара помирилась, но через какое-то время снова рассталась — уже окончательно. Причиной мог стать роман Ксении с египетским миллиардером. Вскоре после расставания с Кридом Дели вышла замуж за нового избранника, который старше ее на 30 лет, и родила ребенка. Многие интернет-пользователи тогда решили, что модель вышла замуж исключительно ради финансового благополучия. Однако Крид убежден, что Ксения наверняка испытывает к египетскому миллиардеру искренние чувства.





Ксения Дели с мужем Оссамом Фати Рабах аль-Шарифом

Изначально была какая-то финансовая история, а потом она почему-то могла влюбиться. Но она просто такая красивая девочка. Ей абсолютно не нужен такой вот способ. Она реально красотка, поэтому я думаю, что у нее никогда бы не было проблем найти себе кого-то. Поэтому это ее выбор. Возможно, нам с тобой просто кажется,— рассказал Крид в беседе с Дудем.

Егор по-прежнему хорошо относится к экс-возлюбленной и даже публично поздравил ее с рождением дочери.





Ксения Дели

Виктория Одинцова, 27 лет

В 2016 году Егор Крид закрутил роман с ведущей моделью российского агентства Mavrin Models и "инстадивой" Викторией Одинцовой. С Викторией, как и со своей предыдущей девушкой Ксенией Дели, Егор познакомился в инстаграме. Он написал ей в директ и предложил сняться в его клипе на песню "Мне нравится".





В музыкальном видео модель действительно снялась, после чего их отношения с Егором довольно быстро переросли из рабочих в романтические. Вскоре после окончания съемок пара уехала отдыхать в Грецию, а через какое-то время вместе появилась на 22-м дне рождения певца. От прессы Егор свой роман по обыкновению скрывал. Вместе пара была около пяти месяцев, а откровенно об этом романе Виктория рассказала только в интервью на YouTube-канале Лауры Джугелии в прошлом году.





Вики Одинцова и Егор Крид





Мы с Егором не скрывали наши отношения, вместе гуляли, отдыхали, я ездила с ним на концерты. Но хотелось просто оставить это при себе. Мы встречались около пяти месяцев. Мне было с ним хорошо. Мне нужен был человек, а не его слава,

— призналась Одинцова.

Сам Крид эти свои отношения в беседе с журналистами по-прежнему не комментирует.





Дарья Клюкина, 27 лет

С моделью Дарьей Клюкиной Егор Крид познакомился в 2018 году на шоу "Холостяк", главным героем которого был. С самого начала проекта певец не скрывал симпатии к Даше и выделял ее среди остальных участниц. В финале шоу Егор довольно предсказуемо подарил кольцо именно Клюкиной, и их отношения продлились за пределами проекта — правда, совсем недолго.





Дарья Клюкина и Егор Крид на проекте "Холостяк"

В той же откровенной беседе с Юрием Дудем Егор рассказал о причинах расставания с Дашей. Он намекнул, что в их отношениях Клюкину больше интересовала слава Крида, чем он сам:

На нашем первом свидании я спросил у нее, готова ли она удалить свой инстаграм. Она сказала: "Да, конечно. Мне ничего этого не нужно". Когда закончился проект, я посмотрел со стороны на то, что она говорила про других участниц. Я подумал: может, я ее не такой знаю? Потом наши отношения сошли на нет. Прошло месяца четыре, и мы с ней встретились. Она сказала, что любит меня и у нее ко мне большие чувства. Я спросил: "Ты готова удалить пост в инстаграме прямо сейчас? И она сказала мне: "Фуф, конечно нет! С чего вдруг я буду удалять свой пост в инстаграме? Это моя аудитория!". Я ответил: "Это моя аудитория".





Прославиться Клюкиной после участия в "Холостяке" действительно удалось. На нее сразу же посыпалось большое количество рекламных предложений: Даша стала популярной в инстаграме, стала лицом Always, а также начала активно посещать светские тусовки. Вскоре после окончания проекта Клюкина вышла замуж за топ-менеджера "Газпром-Медиа" Владимира Чопова, который старше ее на 14 лет. Именно он сейчас помогает девушке во всех начинаниях, в том числе в ее музыкальной карьере.





Дарья Клюкина и Егор Крид на проекте "Холостяк"





Дина Саева, 21 год

Непростые отношения у Егора Крида сложились со звездой российского TikTok Диной Саевой. В 2020 году Егор и Дина начали активно снимать ролики для молодежной платформы, после чего поклонники сразу же заподозрили, что у них роман. Крид и Саева свои отношения не комментировали, а лишь подогревали интерес к теме, продолжая снимать совместные видео.





Дина Саева и Егор Крид

Однако через какое-то время отношения певца и звезды молодежной платформы разладились. Причиной ссоры стала неудачная шутка Дины над дуэтной песней Крида и его экс-возлюбленной Нюши. Тогда Саева заявила, что Егор просто хайпится на отношениях со своей бывшей, к которой когда-то испытывал настоящие чувства.

Егор молчать не стал и тут же ответил на реплику Дины в своем инстаграме. Он заявил, что главная причина такого поведения Саевой — банальная ревность:

Такое долгое выступление, такое наигранное. Очевидно, что не я начал конфликт, к чему все это вранье и провокации? Но ты же продолжаешь оправдываться, суетишься, выглядишь неуверенно, так как внутри понимаешь и, главное, знаешь всю правду. Причина достаточно проста — ревность, неприятие неразделенного и, как следствие, агрессия.





Егор Крид

Ответную реакцию Дина выдала довольно быстро. Она подтвердила, что у них с Кридом действительно была взаимная симпатия, но при этом пояснила, по какой именно причине их отношения не сложились.

Я старалась не говорить ничего плохого. Но хочу объяснить всем, каким кумиром на самом деле является он. Это отвратительный человек, который использовал меня ради своих целей. Все видели, как мы друг другу нравились. Слава богу, что я с тобой даже не целовалась в губы! Ты хотел опорочить мою честь и думал, что тебе поверят. Ты звал меня на съемку в час ночи, зная, что я соглашусь ради твоих голубых глаз. Да, была симпатия, но я рада, что моя влюбленность исчезла, когда я узнала твою сущность. Как жаль, что многие люди ничего не знают о тебе!

— заявила Дина.





Саева также пригрозила Криду, что раскроет и другие его секреты, если он не перестанет поливать ее грязью в соцсетях. В качестве аргумента она упомянула историю Егора с победительницей проекта "Холостяк" Дарьей Клюкиной, намекнув, что знает многие вещи, порочащие репутацию артиста.





Дина Саева

Отвечать на этот пассаж тиктокерши Егор уже не стал — они просто заблокировали друг друга в инстаграме. Совсем недавно же пользователи соцсетей заподозрили, что Крид и Саева не только помирились, но и начали встречаться. На эти мысли их натолкнули посты звезд в инстаграме: внимательные подписчики заметили, что Егор и Дина часто публикуют фото с одних и тех же концертов и других мест. Кроме того, на этих снимках Крид и Саева позируют в одинаковых худи одного и того же бренда. Исходя из всего этого, интернет-пользователи предположили, что певец и тиктокерша носят парные худи, потому что встречаются. По другой версии, Егор дал Дине сняться в своей толстовке, что опять же указывает на довольно близкие отношения между ними. Сами звезды пока сохраняют интригу на эту тему.





Валя Карнавал, 19 лет

Следом Егор Крид сблизился с еще одной звездой TikTok Валей Карнавал, которая на данный момент может похвастаться армией поклонников в 16,6 миллиона человек. Девушка прославилась в сети благодаря своим коротким роликам на молодежной платформе, а потом на волне успеха начала записывать песни. Самый первый трек девушки под названием "Психушка" вмиг стал популярными среди молодежи и много недель удерживался в чарте лучших российских треков Apple Music. Кстати, недавно у начинающей певицы произошел конфликт с Ларисой Долиной как раз на почве творчества — об этом мы подробно рассказывали здесь.

Впервые о романе Вали и Егора заговорили в конце 2020 года. Они стали снимать тиктоки и чаще появляться на публике вместе. Новогодние каникулы Крид и Карнавал провели вместе в Дубае, после чего в соцсетях распространились видео, на которых они мило общаются и ведут себя как пара. Влюбленные не комментировали слухи о своем романе вплоть до того момента, как Варя наконец не рассказала об этом в своих сторис.

На протяжении последнего месяца мне приходили сообщения: "Твоего парня будут звать Егор", "Этот Новый год встретишь со своей второй половинкой". Ну, и раз уж на то пошло, хочу официально подтвердить наши отношения с Егором! Мы их не скрываем!

— заявила Варя.





Варя Карнавал и Егор Крид с друзьями

Карнавал снялась с клипе Егора на песню "Девочка с картинки". Поклонники, к слову, убеждены, что этот трек Крид посвятил именно Варе:

Эта девочка топ,Круче, чем Photoshop.В сердце пули, как Glock.Ты для нее не готов.Тебе в голову лезетЭти строки для песен.Она не рядом, да, бесит,Но раз влюбился — добейся.Эта девочка с картинки,Мне так нравятся на волосах ее резинки,Только не делите нас на половинки.Я люблю ее, она любит вечеринки.





Весной поклонники заподозрили, что в отношениях Егора Крида и Вали Карнавал не все гладко. На эти мысли поклонников натолкнули не только грустные посты звезд в соцсетях, но и вышедшая в тот период песня Егора Крида "Голос". Внимательные поклонники заметили, что на записи звучит смех Вари, а также решили, что в тесте песни певец рассказывает именно о Варе, а также ее непростом опыте селфхарма:

Убрал все острое из дома — я не про еду,Ведь эти линии на теле тебе не идут.Я знаю, больно вместо боли видеть пустоту,А мне так сложно забывать всю твою простоту.На запястье — "ролексы",А под ними — полосы. На моей постели твои волосы.Переслушиваю войсы с твоим голосом.Знаешь, я не справлюсь с этой болью сам.





Варя Карнавал

Чуть позже Егор выпустил еще один трек под названием "(Не)идеальна", объяснив, что посвятил ее очень важному человеку в своей жизни в самом начале их отношений. Кому конкретно Крид посвятил эту песню, он не рассказал, однако поклонники сразу же поняли, что речь идет именно о Варе.





Варя Карнавал и Егор Крид

И если одни фанаты убеждены, что история Вари и Егора изначально была пиар-романом, то другие верят в искренность их чувств и считают, что они прошли через сложный период отношений и по-прежнему вместе. Певец и тиктокерша хранят молчание на эту тему, поэтому, что именно творится в их отношениях, поклонникам пока остается только догадываться.





Варя Карнавал





Егор Крид

Сам Егор свой роман с Валей официально так и не подтверждал, поэтому многие поклонники убеждены, что на данный момент он одинок и находится в поисках не только своего стиля (о чем говорят его постоянные эксперименты с прической и маникюром!), но и настоящей любви.