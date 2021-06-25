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Отвратный! АРМИ захейтили Джей-Хоупа за высокомерие: «Зовите меня суперзвездой? Серьезно?!»

Время меняет ангелочков из BTS. Они стали более накаченными, худыми, смогли сделать кожу упругой, а стиль неподражаемым… Но сегодня мы поговорим про характер. До того, как попасть в группу, никто из мальчиков не видел столь богатой, роскошной жизни, обилия внимания и всеобщего обожания, с которым, разумеется, пришел и хейт. Ранимые подростки смогли закалиться, стать более равнодушными к тысячам оскорблений, всплывающих в сетях ежедневно, а также поняли, как пахнут деньги, что научило их чувствовать уверенность в себе и в завтрашнем дне.

Публика считает, что практически всем участникам удалось сохранить в себе ту детскую непосредственность и чистоту, но один мембер «откровенно зажрался». Так отзываются о Джей-Хоупе (J-Hope). Подписчики «Бантан» считают, что он чувствует себя неповторимым и лично восхищается своей значимостью. К слову, это доказывает тот факт, что парень называет себя «великой суперзвездой». Звучит, конечно, великолепно, но не слишком ли это самоуверенно? Да уж, страшно подумать о том, как окрестит себя Хосок лет через 10, когда слава Bangtan обретет еще более внушительные масштабы.

«Взгляд сучки у него», «Не люблю его, высокомерный», «Когда ты вообще далеко не самый востребованный член бэнда, но хочешь быть первым — это Хосок», — отзывы АРМИ.

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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