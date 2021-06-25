Первый комментарий Бородиной о разводе: «Женщина начнет относиться к тебе так, как относишься к ней ты»

Лидия Мартынова

Сегодня издание Super сообщило о том, что представителям СМИ удалось связаться с Ксенией Бородиной и получить информацию о разводе от первого лица. Согласно источнику, ведущая «Дома-2» подтвердила домыслы аудитории о ее расставании с Курбаном Омаровым и призналась, что подала документы на развод. К сожалению, никаких других комментариев сотрудникам прессы Ксюша не дала, однако, оставила несколько двусмысленных stories, которые начали появляться у нее на страничке незадолго до заявления о разводе.

«Ты мою душу не тронешь, моя душа словно птица», «Сначала женщина будет относиться к тебе так, как она хочет, чтобы относились к ней. Потом она начнет относиться к тебе так, как относишься к ней ты», — оставила она, как выразились нетизены, «несколько цитат разведенки» у себя в профиле. Разумеется, публика посмела предположить, что слова были адресованы супругу Курбану Омарову, который явно сильно разозлил медийную личность и, по-видимому, подтолкнул ее своим поведением к решению развестись.

Еще одним «звоночком», адресованным Курбану, фолловеры Ксюши посчитали ее слова о любимом треке (JONY и ELMAN — Балкон), в котором поется о разбитой любви и потерянных чувствах.

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