Певица Максим до сих пор в коме: «Должны быть улучшения, а их нет»

Влада Некрасова

Неделю назад певицу Максим подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пока она находится в коме, родные и поклонники сильно за нее переживают. На постоянной связи с общественностью остается ее представитель.

Стало известно, что тест на коронавирус артистке больше не делают, так как врачам итак понятна картина заболевания. Ее состояние не улучшается, поэтому выводить ее из ИВЛ пока не собираются. Хотя изначально предполагалось, что Максим пробудет под искусственной вентиляцией всего три дня.

«Каких-то значительных изменений не было, но состояние стабильное. Прогнозов по выводу с ИВЛ пока нет, для этого должны быть улучшения, а их нет», — рассказала представительница артистки.

Отметим, что ранее у Максим насыщение кислородом в крови было достаточно низкое. Ее легкие не прочищались, поэтому доктором было принято решение ввести ее в кому. За артистку переживают ее звездные друзья. Они записывают подбадривающие ролики и выражают готовность срочной помощи. Например, недавно хоккейный клуб «Спартак», узнав о ситуации, связался с родными артистки и сообщил о готовности вмешаться в историю.

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