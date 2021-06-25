Пискарев: на тренингах НПО в Праге обучали сбору закрытой и секретной информации на постсоветском пространстве

Вадим Карасев

Глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев выступил с докладом на Координационной встрече руководителей парламентских делегаций государств-членов ОДКБ в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

"Ряд западных стран готовят почву для очередных нападок на Россию и введения новых санкций. Но если наши зарубежные партнеры не утруждают себя доказательствами, то в отличие от них такие доказательства у нас есть, и мы вооружим наши делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ и других международных организациях конкретной информацией о том, как Запад вмешивается в наши внутренние дела", - сказал Василий Пискарев в своем выступлении.

Он рассказал коллегам, как нежелательные в России НПО в обход российского законодательства реализуют ориентированные на граждан РФ проекты через сеть "опорных пунктов" на территории государств Восточной Европы.

"Нами выявлены случаи вмешательства в избирательный процесс в России и подготовки на семинаре в Финляндии "агентов влияния", ориентированных на участие в выборах. Зафиксировано обучение российских граждан на вебинарах американских фондов влиянию на избирательную кампанию", - сообщил Василий Пискарев.

Парламентарий представил коллегам из стран ОДКБ факты обучения технологиям цветных революций с участием инструкторов из Украины, Эстонии, Норвегии, Сербии, информирования о способах ухода от ответственности за наркопреступления и методах проведения незаконных акций по пропаганде легализации наркопотребления.



"Особого внимания заслуживают факты обучения на тренингах в Праге сбору секретной и иной закрытой информации на территории бывшего Советского Союза. Подготовленные по таким методикам люди применяют сегодня свои специфические знания в наших странах, и конечно подобная деятельность, в том числе прохождение обучения, не может оставаться безнаказанной. Депутаты Комиссии подготовили законопроект о запрете для наших граждан участия в деятельности нежелательных организаций, он был поддержан Государственной Думой и вчера одобрен Советом Федерации", - сообщил Пискарев.

Глава Комиссии Госдумы ознакомил парламентариев из стран ОДКБ с изменениями в российском законодательстве, направленными на противодействие иностранному вмешательству и защите суверенитета нашей страны.