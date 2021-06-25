Президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ, видеообращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Сегодня в вашей жизни особый, волнующий, немного грустный день. Но вместе с тем и радостный, наполненный мечтами и ожиданиями, надеждами. Расставаясь со школой, вы, конечно же, говорите спасибо своим наставникам. Все эти годы они были рядом, заботились о том, чтобы вы получили как можно больше знаний, переживали, если у вас что-то не ладилось, поддерживали и делом, и советом. Их искреннего душевного участия хватало на всех. Учительский труд, служение будущему действительно вдохновляют. Думаю, многие из вас решили посвятить себя именно этому благородному призванию, чтобы через несколько лет вернуться в школу, но уже в качестве учителей», – сказал Владимир Путин.

Президент России отметил, что выпускники сейчас находятся на пороге нового этапа в своей жизни и пожелал им удачи при поступлении в вузы, и в дальнейшей учебе, и в будущей работе.

«Перед вами, перед всем молодым поколением России сейчас огромное пространство возможностей, динамичный, увлекательный мир, где можно добиться очень многого. Все, что для этого нужно, – энергия, настойчивость, целеустремленность – у вас, не сомневаюсь, есть. В нашей стране становится все больше интересных проектов, площадок, помогающих вам найти свое призвание, состояться, достичь профессиональных высот в самых разных специальностях, раскрыть и проявить свои лучшие человеческие качества, обрести друзей, единомышленников», – добавил Владимир Путин.

Глава государства пожелал выпускникам по максимуму использовать все возможности, которые открываются перед ними, реализовать свои таланты и способности и никогда не останавливаться на достигнутом, искать и находить ответы на любые, даже самые сложные вопросы.

«Думаю, вы и сами понимаете, насколько важно сегодня, когда стремительно меняются все сферы жизни, постоянно пополнять свои знания, опыт, компетенции. Уверен: вы также искренне стремитесь и к тому, чтобы своими делами, какую бы профессию вы ни избрали, приносить пользу людям, нашей родной, любимой России. И хочу, чтобы вы знали: предстоящие победы, достижения каждого из вас – а они непременно будут – это успех всей нашей страны, ее развитие на долгие годы вперед, продолжение тех великих, славных традиций, которыми мы все по праву гордимся», – подчеркнул Владимир Путин.