Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ, видеообращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля. 

«Сегодня в вашей жизни особый, волнующий, немного грустный день. Но вместе с тем и радостный, наполненный мечтами и ожиданиями, надеждами. Расставаясь со школой, вы, конечно же, говорите спасибо своим наставникам. Все эти годы они были рядом, заботились о том, чтобы вы получили как можно больше знаний, переживали, если у вас что-то не ладилось, поддерживали и делом, и советом. Их искреннего душевного участия хватало на всех. Учительский труд, служение будущему действительно вдохновляют. Думаю, многие из вас решили посвятить себя именно этому благородному призванию, чтобы через несколько лет вернуться в школу, но уже в качестве учителей», – сказал Владимир Путин. 

Президент России отметил, что выпускники сейчас находятся на пороге нового этапа в своей жизни и пожелал им удачи при поступлении в вузы, и в дальнейшей учебе, и в будущей работе. 

«Перед вами, перед всем молодым поколением России сейчас огромное пространство возможностей, динамичный, увлекательный мир, где можно добиться очень многого. Все, что для этого нужно, – энергия, настойчивость, целеустремленность – у вас, не сомневаюсь, есть. В нашей стране становится все больше интересных проектов, площадок, помогающих вам найти свое призвание, состояться, достичь профессиональных высот в самых разных специальностях, раскрыть и проявить свои лучшие человеческие качества, обрести друзей, единомышленников», – добавил Владимир Путин. 

Глава государства пожелал выпускникам по максимуму использовать все возможности, которые открываются перед ними, реализовать свои таланты и способности и никогда не останавливаться на достигнутом, искать и находить ответы на любые, даже самые сложные вопросы.

«Думаю, вы и сами понимаете, насколько важно сегодня, когда стремительно меняются все сферы жизни, постоянно пополнять свои знания, опыт, компетенции. Уверен: вы также искренне стремитесь и к тому, чтобы своими делами, какую бы профессию вы ни избрали, приносить пользу людям, нашей родной, любимой России. И хочу, чтобы вы знали: предстоящие победы, достижения каждого из вас – а они непременно будут – это успех всей нашей страны, ее развитие на долгие годы вперед, продолжение тех великих, славных традиций, которыми мы все по праву гордимся», – подчеркнул Владимир Путин. 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Астрономы с примерно двух тысяч звезд имеют шанс обнаружить Землю
Астрономы с примерно двух тысяч звезд имеют шанс обнаружить Землю
В Камчатском крае пройдет обучение руководителей и педагогов будущих «Точек роста»
В Камчатском крае пройдет обучение руководителей и педагогов будущих
В «Орлёнке» стартовала профильная смена для ребят из школьных лесничеств
В «Орлёнке» стартовала профильная смена для ребят из школьных
Президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ
Президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ
Как снять венец безбрачия: самые действенные ритуалы и заговоры
Как снять венец безбрачия: самые действенные ритуалы и заговоры
Стало известно, какую работу получат пенсионеры на стройках
Стало известно, какую работу получат пенсионеры на стройках
Шмели измеряют влажность, чтобы выбрать богатые нектаром цветы
Шмели измеряют влажность, чтобы выбрать богатые нектаром цветы
Конец эпохи: озвучили даты зачисления Джина в армию
Конец эпохи: озвучили даты зачисления Джина в армию
Беременная Алеся Кафельникова снялась без лифчика и трусов, показав огромный живот
Беременная Алеся Кафельникова снялась без лифчика и трусов, показав
Артековцы участвуют в программе «Фундамент будущего»
Артековцы участвуют в программе «Фундамент будущего»
Сильный заговор на возврат мужчины
Сильный заговор на возврат мужчины
Что происходит с нами и с нашей душой после окончания земной жизни
Что происходит с нами и с нашей душой после окончания земной жизни

Топ на сегодня

Программа военно-исторических лагерей «Страна Героев» будет продолжена – РВИО
Программа военно-исторических лагерей «Страна Героев» будет
Второй день фестиваля "Жара-2021": Анна Седокова, Нюша и другие на творческом вечере Дмитрия Маликова
Второй день фестиваля "Жара-2021": Анна Седокова, Нюша и другие на
Пискарев: на тренингах НПО в Праге обучали сбору закрытой и секретной информации на постсоветском пространстве
Пискарев: на тренингах НПО в Праге обучали сбору закрытой и секретной
Техника «Огненный цветок»: как максимально активизировать свою энергетику
Техника «Огненный цветок»: как максимально активизировать свою
Разработки магистрантов Омского педуниверситета будут использоваться для обучения слабовидящих школьников
Разработки магистрантов Омского педуниверситета будут использоваться

Еще по теме

Путин поздравил выпускников с началом самостоятельной жизни
Путин посоветовал выпускникам «не ограничиваться лайками»
Путин призвал выпускников определиться с профессией и стать грамотными специалистами
Путин дал школьникам напутствие в День знаний