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Прокловой нанесли новый удар: «Свидетелей нет»

Весной Елена Проклова стала гостьей программы «Секрет на миллион». В эфире артистка призналась, что к ней в подростковом возрасте домогался очень известный режиссер. Он увез ее в лес, заставлял раздеваться и трогать его член. Многие решили, что это был Олег Табаков. Откровения вызвали у многих представителей шоу-бизнеса отвращение. Началась травля в сторону Прокловой.

Прокомментировать громкий скандал решил режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан. Несмотря на то, что многие обвиняют Проклову в пиаре, продюсер не имеет ничего против ее публичных высказываний. Однако поступок ее он не одобряет. Дмитрий считает, что заявлять о чудовищных вещах нужно, когда обвиняемый еще есть в живых. Ведь очернять его имя, когда ответить он не может – поступок не совсем правильный.

«Начать рассказывать что-то про того, кого нет, и который не может ответить – это, наверное, не очень правильно. Тут же нет больше свидетелей«, – заявил Дмитрий Астрахан.

Продюсер не может гарантировать правдивость истории Прокловой, но, по его мнению, в таких ситуациях нужно сразу идти в суд. А молчать пятьдесят лет – поступок весьма сомнительный.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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