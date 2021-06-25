Разработки магистрантов Омского педуниверситета будут использоваться для обучения слабовидящих школьников

Лидия Мартынова

Магистранты Омского государственного педагогического университета разработали тактильные пособия, позволяющие создать комфортные условия для обучения школьников с нарушениями зрения: фетровую куклу с набором одежды, тактильные панно с изображениями парков, спортзалов, театров и других городских объектов, пособие на соотнесение сенсорных эталонов, тактильное пособие по видам тканей, карту-схему города Омска, лабиринт-путь, информирует Минпросвещения России.

Апробация этих разработок проводилась в школе № 14 города Омска, где учатся более 150 детей, из них 50 – с нарушениями зрения. С сентября новые решения будут использоваться в младших классах этой школы.

Пособия помогают создать комфортные условия для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, формировать у них различные познавательные функции (восприятие, память, внимание, речь), развивать интеллектуальные и творческие способности, мелкую моторику.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы должны стать площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.