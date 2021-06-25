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Разработки магистрантов Омского педуниверситета будут использоваться для обучения слабовидящих школьников

Разработки магистрантов Омского педуниверситета будут использоваться для обучения слабовидящих школьников

Магистранты Омского государственного педагогического университета разработали тактильные пособия, позволяющие создать комфортные условия для обучения школьников с нарушениями зрения: фетровую куклу с набором одежды, тактильные панно с изображениями парков, спортзалов, театров и других городских объектов, пособие на соотнесение сенсорных эталонов, тактильное пособие по видам тканей, карту-схему города Омска, лабиринт-путь, информирует Минпросвещения России.

Апробация этих разработок проводилась в школе № 14 города Омска, где учатся более 150 детей, из них 50 – с нарушениями зрения. С сентября новые решения будут использоваться в младших классах этой школы.

Пособия помогают создать комфортные условия для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, формировать у них различные познавательные функции (восприятие, память, внимание, речь), развивать интеллектуальные и творческие способности, мелкую моторику.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы должны стать площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

# Общество
По материалам: edu.ru

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