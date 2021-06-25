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Рустам Солнцев рассказал об изменах Курбана Омарова Бородиной: «Флирт с его стороны был»

После того, как в сети была обнародована информация о разводе Ксении Бородиной и Курбана Омарова, Рустам Солнцев поспешил вставить свои «5 копеек» и в интервью «Комсомольской правды» прокомментировал горячую сплетню дня. Эпатажный участник «Дом-2» уверен, что скандал в семье ведущей телестройки возник на почве финансов. Бородина просто не смогла справиться с тем фактом, что самовлюбленный муженек не приносит денег в «общий котел»: «Безусловно, деньги, которые Бородина зарабатывает на рекламе, а ее муж — нет».

Знающий все и про всех Рустам, оказывается, владеет даже информацией о тайных бизнесах Омарова. Он попросту заявляет, что никаких владений у мужа Ксении нет. «Фирм давно нет. Либо они записаны на других. Полагаю, что он сам все скоро расскажет», — цитирует Рустама «radiokp». Не обошлось и без сплетен о личной жизни звездной пары. Солнцев не сомневается, что пофлиртовать с другими женщинами Курбан не прочь, однако, измена — это слишком громкое заявление. Возможно, дело ограничивалось лишь невинными заигрываниями с поклонницами: «Флирт с его стороны был. Помню, что многие подруги Ксении были уволены из фавориток по разным причинам. Скорее всего, так же произошло и с супругом».

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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