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Сенатор назвала резолюцию ПАСЕ по Крыму вмешательством в дела России

Сенатор назвала резолюцию ПАСЕ по Крыму вмешательством в дела России

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Крыму является провокацией и вмешательством в дела России, считает сенатор от полуострова Ольга Ковитиди.

По ее словам, резолюция подтверждает, что Запад использует риторику о защите прав религиозных и этнических меньшинств для оправдания попыток вмешательства во внутренние дела России.

"Из текста резолюции становится очевидным, что надуманные обвинения и далекие от реальности оценки ситуации с правами человека в Крыму используются для того, чтобы попытаться развязать руки экстремистски настроенным группам и использовать их для попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в нашей стране накануне выборов в Государственную Думу", - отметила она.

Также она назвала абсурдными призывы Запада разрешить экстремистам действовать в нарушение норм российского законодательства.

«"Считаем призывы стран Запада позволить экстремистам свободно действовать на территории России абсурдными. Не менее абсурдным считаем звучащее в резолюции требование прекратить применять законы РФ на части ее территории. Российская Федерация не приемлет посягательство на своей суверенитет. Любые попытки вмешаться в наши внутренние дела, в том числе и с использованием экстремистских групп, будут немедленно пресекаться", - заключила сенатор.

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По материалам: uposters.ru

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