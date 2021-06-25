Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Шмели измеряют влажность, чтобы выбрать богатые нектаром цветы

Шмели измеряют влажность, чтобы выбрать богатые нектаром цветы

Новое исследование, проведенное биологами из Бристольского и Эксетерского университетов, показывает, что земляные шмели (Bombus terrestris) ориентируются на разницу во влажности, чтобы определить, какие цветы богаты нектаром.

Область повышенной влажности непосредственно над цветком существует у многих видов растений. Она возникает благодаря испарению воды через устьица, а также испарению нектара. Ранее уже было открыто, что колебания влажности цветков в качестве сигнала для поиска пищи использует линейчатый бражник (Hyles lineata), опыляющий растение энотера (Oenothera caespitosa).

«Мы знаем, что разные виды растений производят цветы с разными моделями влажности, которые отличаются от окружающего воздуха, — говорит ведущий автор исследования Майкл Харрап (Michael Harrap) из Школы биологических наук Бристольского университета. — Знание о том, что пчелы могут использовать эти модели для поиска пищи, показывает, что цветы развили огромное количество различных способов привлечения опылителей, которые задействуют все органы чувств насекомых».

Чтобы проверить, может ли влажность цветков использоваться насекомыми, Майкл Харрап и его коллеги разработали искусственные цветы, которые имеют биологически значимые уровни влажности, аналогичные тем, что демонстрируют цветковые растения. Они также создали роботизированный датчик, который смог точно измерить форму рисунка влажности. Земляные шмели спонтанно отдавали предпочтение цветам с более высокой влажностью. Более того, обучающие эксперименты показали, что шмели могут использовать разницу во влажности цветов, чтобы отличать цветы, которые приносят вознаграждение в виде нектара, от других.

«Наше исследование показывает, что шмели не только используют эту сенсорную информацию, чтобы делать выбор, но и способны научиться различать модели влажности так же, как они учатся распознавать цвет или запах цветка», — говорит Натали Эмпель-де-Ибарра (Natalie Hempel de Ibarra) из Центра исследований поведения животных в Эксетерском университете.

Результаты исследования опубликовал Journal of Experimental Biology.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Шмели измеряют влажность, чтобы выбрать богатые нектаром цветы
Шмели измеряют влажность, чтобы выбрать богатые нектаром цветы
Конец эпохи: озвучили даты зачисления Джина в армию
Конец эпохи: озвучили даты зачисления Джина в армию
Беременная Алеся Кафельникова снялась без лифчика и трусов, показав огромный живот
Беременная Алеся Кафельникова снялась без лифчика и трусов, показав
Артековцы участвуют в программе «Фундамент будущего»
Артековцы участвуют в программе «Фундамент будущего»
Сильный заговор на возврат мужчины
Сильный заговор на возврат мужчины
Что происходит с нами и с нашей душой после окончания земной жизни
Что происходит с нами и с нашей душой после окончания земной жизни
Сенатор назвала резолюцию ПАСЕ по Крыму вмешательством в дела России
Сенатор назвала резолюцию ПАСЕ по Крыму вмешательством в дела России
В детском технопарке «Кванториум» в Адыгее проходят «Инженерные каникулы»
В детском технопарке «Кванториум» в Адыгее проходят «Инженерные
Обновление технической базы школ и развитие цифровой образовательной среды должны идти одновременно
Обновление технической базы школ и развитие цифровой образовательной
Московский центр «Патриот.Спорт» рассказал родителям учащихся о своих проектах
Московский центр «Патриот.Спорт» рассказал родителям учащихся о своих
Украина и Китай работают над безвизом
Украина и Китай работают над безвизом
BTS о неудовлетворенности от жизни в 2021 году: «Работа не приносит радости»
BTS о неудовлетворенности от жизни в 2021 году: «Работа не приносит

Топ на сегодня

Программа военно-исторических лагерей «Страна Героев» будет продолжена – РВИО
Программа военно-исторических лагерей «Страна Героев» будет
Второй день фестиваля "Жара-2021": Анна Седокова, Нюша и другие на творческом вечере Дмитрия Маликова
Второй день фестиваля "Жара-2021": Анна Седокова, Нюша и другие на
Меркель в прощальном выступлении в бундестаге дала ЕС наставления по поводу России
Меркель в прощальном выступлении в бундестаге дала ЕС наставления по
В Якутии около 1800 студентов и выпускников колледжей сдают демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills
В Якутии около 1800 студентов и выпускников колледжей сдают
В Ставрополье более 1 тысячи детей прошли обучение в мобильном технопарке «Кванториум»
В Ставрополье более 1 тысячи детей прошли обучение в мобильном

Еще по теме

Самцы и самки диких пчел предпочитают разные виды цветов
Венерина мухоловка не ест своих опылителей
Учёные создали адаптирующуюся к повышению температуры и влажности ткань
Сроки появления светлячков зависят от температуры и влажности