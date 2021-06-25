Шмели измеряют влажность, чтобы выбрать богатые нектаром цветы

Вадим Карасев

Новое исследование, проведенное биологами из Бристольского и Эксетерского университетов, показывает, что земляные шмели (Bombus terrestris) ориентируются на разницу во влажности, чтобы определить, какие цветы богаты нектаром.

Область повышенной влажности непосредственно над цветком существует у многих видов растений. Она возникает благодаря испарению воды через устьица, а также испарению нектара. Ранее уже было открыто, что колебания влажности цветков в качестве сигнала для поиска пищи использует линейчатый бражник (Hyles lineata), опыляющий растение энотера (Oenothera caespitosa).

«Мы знаем, что разные виды растений производят цветы с разными моделями влажности, которые отличаются от окружающего воздуха, — говорит ведущий автор исследования Майкл Харрап (Michael Harrap) из Школы биологических наук Бристольского университета. — Знание о том, что пчелы могут использовать эти модели для поиска пищи, показывает, что цветы развили огромное количество различных способов привлечения опылителей, которые задействуют все органы чувств насекомых».

Чтобы проверить, может ли влажность цветков использоваться насекомыми, Майкл Харрап и его коллеги разработали искусственные цветы, которые имеют биологически значимые уровни влажности, аналогичные тем, что демонстрируют цветковые растения. Они также создали роботизированный датчик, который смог точно измерить форму рисунка влажности. Земляные шмели спонтанно отдавали предпочтение цветам с более высокой влажностью. Более того, обучающие эксперименты показали, что шмели могут использовать разницу во влажности цветов, чтобы отличать цветы, которые приносят вознаграждение в виде нектара, от других.

«Наше исследование показывает, что шмели не только используют эту сенсорную информацию, чтобы делать выбор, но и способны научиться различать модели влажности так же, как они учатся распознавать цвет или запах цветка», — говорит Натали Эмпель-де-Ибарра (Natalie Hempel de Ibarra) из Центра исследований поведения животных в Эксетерском университете.

Результаты исследования опубликовал Journal of Experimental Biology.