Шок! Ведущий «Матч-ТВ» рассказал, что произошло с Бузовой за кулисами скандального эфира с Губерниевым

Алексей Вольцев

Илья Трифанов, ведущий программы «Матч-ТВ» (которая, кстати, неплохо хайпанула благодаря истерике Ольги Бузовой и надменному Губерниеву с его не очень смешными шутками об алкоголе) рассказал источникам СМИ о том, что происходило в студии на самом деле и как Ольга вела себя после рыданий в прямом эфире. Когда гостья начала выходить из себя и заплакала, Илья ожидал, что его срочно попросят уйти «на рекламу». Он отметил, что не занимает чью-либо сторону в конфликте, ведь, по сути, и Губерниева нельзя назвать виноватым, но обиду Ольги также можно понять. В один момент Бузова вылетела из студии, однако, взяв себя в руки, вернулась. «Через три минуты она вернулась, сухая, вытерла глаза. Сказала: «Я профессионал». Надо отдать ей должное, в этом она действительно профи», — расхваливает звезду Триффанов.

Он также с пониманием отнесся к Бузовой и даже признался, что позвали ее на «Матч-ТВ» исключительно ради хайпа. Несмотря на то, что самой Ольге приход не был особо важен, она уделила время программе и сделала то, что пообещала руководству канала, однако, вместо благодарности за раскрутку проекта, получила уйму оскорблений и неуважение: «Её позвали на программу ради хайпа, потому что выложат в кучу Telegram-каналов разных: она что-то ляпнет или хорошее, мотивирующее произнесёт. Для «Матч ТВ» это в любом случае здорово. Этот приход дал бы ей гораздо меньше, чем нам. А до слёз довели её».

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