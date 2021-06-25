Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Шок! Ведущий «Матч-ТВ» рассказал, что произошло с Бузовой за кулисами скандального эфира с Губерниевым

Шок! Ведущий «Матч-ТВ» рассказал, что произошло с Бузовой за кулисами скандального эфира с Губерниевым

Илья Трифанов, ведущий программы «Матч-ТВ» (которая, кстати, неплохо хайпанула благодаря истерике Ольги Бузовой и надменному Губерниеву с его не очень смешными шутками об алкоголе) рассказал источникам СМИ о том, что происходило в студии на самом деле и как Ольга вела себя после рыданий в прямом эфире. Когда гостья начала выходить из себя и заплакала, Илья ожидал, что его срочно попросят уйти «на рекламу». Он отметил, что не занимает чью-либо сторону в конфликте, ведь, по сути, и Губерниева нельзя назвать виноватым, но обиду Ольги также можно понять. В один момент Бузова вылетела из студии, однако, взяв себя в руки, вернулась. «Через три минуты она вернулась, сухая, вытерла глаза. Сказала: «Я профессионал». Надо отдать ей должное, в этом она действительно профи», — расхваливает звезду Триффанов.

Он также с пониманием отнесся к Бузовой и даже признался, что позвали ее на «Матч-ТВ» исключительно ради хайпа. Несмотря на то, что самой Ольге приход не был особо важен, она уделила время программе и сделала то, что пообещала руководству канала, однако, вместо благодарности за раскрутку проекта, получила уйму оскорблений и неуважение: «Её позвали на программу ради хайпа, потому что выложат в кучу Telegram-каналов разных: она что-то ляпнет или хорошее, мотивирующее произнесёт. Для «Матч ТВ» это в любом случае здорово. Этот приход дал бы ей гораздо меньше, чем нам. А до слёз довели её».

[media=https://www.instagram.com/p/CQdprOqLjUD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение Шок! Ведущий «Матч-ТВ» рассказал, что произошло с Бузовой за кулисами скандального эфира с Губерниевым появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Шмели измеряют влажность, чтобы выбрать богатые нектаром цветы
Шмели измеряют влажность, чтобы выбрать богатые нектаром цветы
Конец эпохи: озвучили даты зачисления Джина в армию
Конец эпохи: озвучили даты зачисления Джина в армию
Беременная Алеся Кафельникова снялась без лифчика и трусов, показав огромный живот
Беременная Алеся Кафельникова снялась без лифчика и трусов, показав
Артековцы участвуют в программе «Фундамент будущего»
Артековцы участвуют в программе «Фундамент будущего»
Сильный заговор на возврат мужчины
Сильный заговор на возврат мужчины
Что происходит с нами и с нашей душой после окончания земной жизни
Что происходит с нами и с нашей душой после окончания земной жизни
Сенатор назвала резолюцию ПАСЕ по Крыму вмешательством в дела России
Сенатор назвала резолюцию ПАСЕ по Крыму вмешательством в дела России
В детском технопарке «Кванториум» в Адыгее проходят «Инженерные каникулы»
В детском технопарке «Кванториум» в Адыгее проходят «Инженерные
Обновление технической базы школ и развитие цифровой образовательной среды должны идти одновременно
Обновление технической базы школ и развитие цифровой образовательной
Московский центр «Патриот.Спорт» рассказал родителям учащихся о своих проектах
Московский центр «Патриот.Спорт» рассказал родителям учащихся о своих
Украина и Китай работают над безвизом
Украина и Китай работают над безвизом
BTS о неудовлетворенности от жизни в 2021 году: «Работа не приносит радости»
BTS о неудовлетворенности от жизни в 2021 году: «Работа не приносит

Топ на сегодня

Программа военно-исторических лагерей «Страна Героев» будет продолжена – РВИО
Программа военно-исторических лагерей «Страна Героев» будет
Второй день фестиваля "Жара-2021": Анна Седокова, Нюша и другие на творческом вечере Дмитрия Маликова
Второй день фестиваля "Жара-2021": Анна Седокова, Нюша и другие на
Меркель в прощальном выступлении в бундестаге дала ЕС наставления по поводу России
Меркель в прощальном выступлении в бундестаге дала ЕС наставления по
В Якутии около 1800 студентов и выпускников колледжей сдают демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills
В Якутии около 1800 студентов и выпускников колледжей сдают
В Ставрополье более 1 тысячи детей прошли обучение в мобильном технопарке «Кванториум»
В Ставрополье более 1 тысячи детей прошли обучение в мобильном

Еще по теме

«У Губерниева длинный писюн!»: Максим Виторган унизил комментатора после его скандала с Ольгой Бузовой
Тарасов глумится над Бузовой после скандала на «Матч ТВ»
Бузова отказалась принимать извинения Губерниева за публичное унижение в эфире: «А лучше не хамить»
Ургант втоптал Губерниева за оскорбления Бузовой: «Дмитрий забывает задать главный вопрос своему стилисту»