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Сильный заговор на возврат мужчины

Сильный заговор на возврат мужчины

Какой бы ни была причина расставания или временного разрыва отношений, ситуацию можно изменить. Сильный заговор поможет вернуть любимого мужчину и оградить свое счастье от неурядиц в дальнейшем.


В отношениях бывают и конфликты, и ссоры, которые могут спровоцировать разрыв отношений. Для того, чтобы вернуть любимого мужчину, достичь согласия и гармонии, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют читать сильный заговор. Важно лишь помнить, что с его помощью не получится завоевать сердце того, кто равнодушен.

Как действует ритуал на возврат мужчины

Обретение счастья в отношениях после разрыва — непростое задание, и в том случае, если чувства взаимны, можно вернуть любовь и гармонию. Для того, чтобы читать заговор, не нужна специальная подготовка, определенная фаза Луны или время суток. Достаточно быть искренними, раскрыть сердце навстречу любви и быть уверенными в том, что отношения наладятся.

Заговор действует в обе стороны, заставляя влюбленных переосмыслить отношения, найти в себе силы извиниться и противостоять невзгодам сообща. Читать заговор можно и в том случае, если в разрыве виноват посторонний человек — разлучница или завистники. Действие заговора помогает защитить взаимную любовь и нейтрализовать любые присушки и любовные ритуалы.

Заговор на возвращение мужчины


Читать заговор важно в хорошем настроении, отпустив обиды и претензии: лишь в этом случае он будет действовать. Читают его, расположив рядом совместное фото или две фотографии влюбленных. Положив руки на фотографии, проговаривают:

«Сердца влюбленных навсегда не разлучаются, друг друга прощают, счастье обоюдное строить продолжают. Любимого (имя) к себе позову, любовь воскрешу. Причины расставания не важны, если два крыла летать помогают, а одно не справляется».

После этого фотографии прячут в конверт и кладут в укромное место. Они станут талисманами взаимного счастья и любви. Их стоит держать подальше от чужих глаз, а также проследить, чтобы к ним не было доступа у чужих людей, удалив изображения из всех социальных сетей.

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По материалам: dailyhoro.ru

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