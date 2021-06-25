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Стала известна возможная причина расставания Бородиной и Омарова

Стала известна возможная причина расставания Бородиной и Омарова

Через неделю браку Ксении Бородиной и Курбана Омарова исполнилось бы шесть лет. Однако сегодня выяснилось, что телеведущая подала на развод.

Сегодня Ксения Бородина поставила точку в отношениях с бизнесменом. Несмотря на то, что у них есть общая дочь Теона, теледива настроена решительно. Девушка собрала документы и подала на развод. Известно, что Ксения и Курбан уже несколько месяцев не живут вместе. Они перестали освещать свою личную жизнь в Instagram и теперь появляются на мероприятиях постоянно одни. Недавно Ксения посетила премию «Жара» в гордом одиночестве, Курбан тем временем был замечен на встрече с экс-участницей «Дом-2» Татой Блюменкранц.

Несмотря на то, что девушка отрицает слухи о их романе, ходят слухи, что причиной разрыва стала ревность. Близкие семьи возлюбленных уверяют, что Курбан ухаживал за другими женщинами, но он все отрицал. Кроме того, в его машине заметили букет цветов, который предназначался не для теледивы. Белые розы попали в объектив, видимо, случайно. Не исключено, что букет предприниматель мог подарить другой девушке.

© Instagram / Курбан Омаров

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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