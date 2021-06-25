Стало известно, какую работу получат пенсионеры на стройках

Вадим Карасев

Первый замглавы комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский рассказал, что пенсионеры на стройках смогут заниматься нетяжелым квалифицированным трудом. Копать лопатой траншеи и носить кирпичи их никто не будет заставлять.

"Много неработающих пенсионеров являются неплохими специалистами, по крайней мере не хуже гастарбайтеров. Другое дело, что пенсионер вряд ли будет копать лопатами траншеи под газ и другие коммуникации, у них силенок не так много", — уточнил сенатор.

По его словам, пожилые люди могут выполнять слесарную, плотницкую, монтажную, электромонтажную работы. Также для них доступны вакансии сторожа, сантехника, заведующего складом. В стране сейчас около 9,5 миллиона работающих людей в возрасте и продолжить трудовую деятельность хотели бы больше граждан, но "им нет места на рынке труда".

Не все пенсионеры 70-летнего возраста, есть те, кто приехал с северов, досрочники. У нас есть военные пенсионеры, они тоже выходят на пенсию рано.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин предложил привлекать к работе на стройках пенсионеров.