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У Максим 75% поражения легких: «Перевели в группу»КТ-4″»

Неделю назад певицу Максим срочно госпитализировали в больницу с 40-процентным поражением легких. У нее подозревали коронавирус, однако диагноз не подтвердился. Медики считают, что у нее двусторонняя пневмония.

Организм Максим полностью сосредоточен на борьбе с инфекцией. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в коме. Несмотря на такое врачебное решение, певице не становится лучше. Ее самочувствие, наоборот, ухудшается. Если раньше ее состояние оценивалось как стабильное, то сейчас оно тяжелое. Максим перевели в условную группу «КТ–4», к которой относят всех больных коронавирусом с большой площадью поражения легких. Сейчас у нее 75% поражения легких. Сколько еще она пробудет в медикаментозном сне – неизвестно. Медики хотели ее начать выводить из комы через 3-4 дня, однако ее показали лишь ухудшаются.

Последний раз певица выходила на связь 15 июня. В Instagram она выставила свою руку с капельницей. Под публикацией она написала, что у нее несколько дней держится температура под 40, кашель, слабость и ей трудно дышать. Больше на связь она не выходила.

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По материалам: popcake.tv

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