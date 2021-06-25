Украина и Китай работают над безвизом

Влада Некрасова

Правительства Украины и Китая работают над подготовкой соглашения о безвизовом режиме между двумя странами, рассказ посол КНР в Киеве Фань Сяньжун."Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы подписать межправительственное соглашение о безвизовом режиме между Китаем и Украиной", - сообщил посол на пресс-конференции в четверг в Киеве.Он уверен, что соглашение о безвизе создаст максимальные удобства для поездок граждан Украины и Китая.Еще в марте президент Украины Зеленский предоставил безвиз китайским туристам. Такой режим сейчас действует с 1апреля по 30 сентября. Перед этим он уже высказывался в пользу отмены виз для граждан Китая, Индии, Австралии, Новой Зеландии и ряда арабских стран. Свою позицию президент пояснял тем, что «Украина должна конкурировать за туриста».Зеленский уже предлагал визовую либерализацию, чтобы стимулировать медицинский туризм.Отметим, что ни Китай, ни Австралия, ни Новая Зеландия визы для украинцев не отменяли.