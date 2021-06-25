Украинцы стали меньше читать художественной литературы

Анастасия Иванова

Сегодня все куда-то спешат, решают обыденные проблемы, строят карьеру и хотят достичь вершины личного успеха. А вы знали, что такие успешные люди как Билл Гейтс, Илон Маск и Уоррен Баффет предаются чтению книг и периодике по несколько часов в день? За год они прочитывают до 100 книг!Где найти время, чтобы воспитать хорошую привычку?В течение дня можно легко найти время для чтения. Сомневаетесь? Это время в транспорте по дороге на работу, при простаивании в пробке, в ожидании своей очереди под кабинетом врача и пр. И для этого даже не нужно таскать с собой тяжелые и громоздкие книги (если уж это вас так удручает). Ведь современные гаджеты позволяют читать литературу в электронном варианте. Например, планшет Хуавей, который отличается дисплеем с IPS-матрицей и разрешением FHD. Мелкие шрифты на нем четкие и аккуратные.Есть ли польза от чтения?Редакцией The Point сайта robota.ua дважды был проведен опрос о чтении книг с периодичностью в два года. И по результатам последнего выяснилось, что интерес к художественным произведениям стал меньше, а на пик популярности взошла бизнес-литература. Впрочем, не все так печально: всего на 10% отстали от нее историко-приключенческие романы и фэнтези. А вот поэзию читают всего 11% опрошенных.Меж тем, по утверждению психофизиологов, выдуманные словечки и необычное построение фраз заставляют активно работать различные зоны мозга. И встречаются они чаще всего именно в поэтических текстах. Например, вот такие:Словно тихий ребенок, обласканный тьмой,С бесконечным томленьем в блуждающем взоре…По результатам исследований, проведенных с помощью МРТ, чтение повышает кровоснабжение тех участков головного мозга, которые «отдыхают» во время компьютерных игр или просмотра видео.Бывает, что человеку трудно дается восприятие печатного текста. Тогда подойдет МР3-формат. Сейчас аудиокниги различных жанров в широком доступе. В этом случае всё еще проще – надел наушники и можно «читать» где угодно.