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В Чувашии проанализировали лучшие практики работы с детьми

В Чувашии проанализировали лучшие практики работы с детьми

На стратегической сессии «Путевка в жизнь ребенка. Лучшие практики и перспективы в Чувашии» эксперты обсудили региональные практики работы с детьми. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и молодежной политики региона.

Свои разработки представили школы, колледжи, детские сады и вузы, а также организации дополнительного образования, центр одаренных детей и молодежи «Эткер», детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России, комплекс «Лаборатория безопасности».

В коворкинг-гостиной были организованы консультации психологов, логопедов, тьюторов по вопросам воспитания и обучения детей и молодежи, во время работы образовательного лектория обсуждались цифровые коллаборации в образовании, профессиональная трансформация педагога, сохранение и развитие чувашского языка и культуры, вопросы художественного образования и спортивной подготовки детей и молодежи, здоровьесберегающие технологии и другие проблемы.

«Объединившись, мы увидели не только свои сильные стороны, но и выявили направления, в которых необходимо усилить работу.  Но самое главное – мы сделали еще один шаг на пути формирования системы индивидуального сопровождения ребенка, которая поможет ребятам найти свою дорогу в жизни», – отметила заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики – министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Алла Салаева. 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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