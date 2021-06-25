В детском технопарке «Кванториум» в Адыгее проходят «Инженерные каникулы»

Лидия Мартынова

В детском технопарке «Кванториум» Минпросвещения России в Адыгее проходит летний интенсив «Инженерные каникулы – «Проект. Твой путь к мечте», сообщает газета «Аргументы и факты».

В рамках интенсива «Инженерные каникулы» учащиеся начальных классов, которые посещают школьные летние лагеря, приходят на обзорные экскурсии. В течение июня в технопарке побывает около 200 школьников.

«Ребята знакомятся с направлениями технопарка, оборудованием и проектами кванторианцев, а также участвуют в тематических мастер-классах», – сообщила старший методист детского технопарка Лариса Пышная.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.