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В Камчатском крае пройдет обучение руководителей и педагогов будущих «Точек роста»

В Камчатском крае пройдет обучение руководителей и педагогов будущих «Точек роста»

30 июня в онлайн-формате состоится всероссийский методический семинар руководителей и педагогов центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Федеральные и региональные тьюторы проведут мастер-классы. В сентябре в Камчатском крае откроется десять центров естественно-научной направленности «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает Министерство образования Камчатского края.

«Руководители и педагоги будущих «Точек роста» на Камчатке познакомятся с эффективными путями методического сопровождения региональной сети центров «Точка роста», им расскажут об организационно-методических условиях деятельности центров, а также проведут мастер-классы по предметным направлениям "Физика", "Химия", "Биология"», – рассказали в Министерстве образования Камчатского края.

Трансляция и запись онлайн-семинара будут доступны на официальном YouTube-канале Академии Минпросвещения России.

На сегодняшний день в 17 школах Камчатского края работают центры «Точка роста» цифрового и гуманитарного профилей. Главная цель их создания – совершенствование условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях сел и малых городов. Кроме того, до конца 2023 года 30 школ, расположенных в сельской местности и малых городах региона, также оснастят современным цифровым оборудованием для изучения естественных наук. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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