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В Ленинградской области в Рощинском центре образования появится центр «Точка роста»

В Ленинградской области в Рощинском центре образования появится центр «Точка роста»

В Ленинградской области в Рощинском центре образования появится центр «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает информационное агентство Ivyborg.ru.

Центр откроют в рамках нацпроекта «Образование».

На сегодняшний день в Ленобласти успешно функционирует 51 «Точка роста», 23 из которых открылись в 2020 году, к 2023 году их станет уже 119. 

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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