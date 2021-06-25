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В Минфине успокоили: Закон о налоговой амнистии не создает новых налогов

В Минфине успокоили: Закон о налоговой амнистии не создает новых налогов
Закон о добровольном одноразовом декларировании активов физических лиц повышает уровень налоговой культуры и не создает дополнительных налогов для граждан. Об этом заявила заместитель министра финансов Светлана Воробей.

"Основной целью этого акта является продолжение политики государства в сфере детенизации всех сфер общественной жизни. Фактически, закон создает очередные прозрачные условия для уплаты налогов гражданами и повышает уровень их налоговой культуры", - отметила она.

Чиновник подчеркнула, что однократное декларирование позволяет вывести из тени активы, которые люди - намеренно или нет - скрыли в свое время, поэтому "дополнительной налоговой нагрузки для граждан не произойдет".

Воробей также подчеркнула, что декларирование является добровольным, поэтому гражданин, который не будет иметь желания воспользоваться этой возможностью, «не почувствует на себе дополнительного давления или определенных негативных последствий".

Учитывая опасения относительно того, не смогут ли воспользоваться амнистией коррупционеры и таким образом легализовать взятки, она напомнила, что, согласно закону, не подлежат декларированию активы, полученные следствие совершения уголовных преступлений, в том числе получения взятки, кроме преступлений по уклонению от уплаты налогов.

"Не могут быть декларантами должностные лица, которые за любой период, начиная с 2010 года, выполняют или выполняли в Украине публичные функции. Кроме того, определено, что объектами декларирования не могут быть активы декларанта, которые учитываются (находятся) на счетах страны агрессора или имеют источник происхождения из такой страны", - добавила заместитель министра.
Она сообщила, что при разработке закона рассматривался опыт Аргентины и Индонезии в проведении налоговой амнистии. Внедренные в этих странах механизмы вывели из тени значительные средства и создали условия для легального их обращения.

"В любом случае, опыт Украины станет только нашим опытом, но главная цель остается неизменной: мы предоставляем гражданам возможность очистить свою финансовую историю и в конце концов вернуть деньги и другие активы в прозрачное легальное обращение", - отметила Воробей.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет" Верховная Рада приняла 15 июня.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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