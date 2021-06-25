В Мордовии продолжается реализация нацпроекта «Образование»

Лидия Мартынова

Заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева провела рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия Артемом Здуновым, на которой стороны обсудили вопросы реализации в регионе национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба Правительства Республики Мордовия.

Артем Здунов сообщил, что до 2024 года планируется создать лаборатории и мастерские в 91 образовательной организации, в 36 сельских школах появятся центры «Точка роста» Минпросвещения России естественно-научной и технологической направленности, откроются еще три детских технопарка «Кванториум», в 100 образовательных организациях будет обновлена материально-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды.

Также в Министерство просвещения Российской Федерации направлена заявка на строительство школы на 600 мест в северо-восточной части Саранска, где возводится новый микрорайон, в стадии подготовки – заявка на строительство школы на 800 мест в юго-западной части города, где тоже ведется активная жилая застройка.

Кроме того, на встрече обсудили вопросы подготовки к проведению в конце августа 2021 года Всероссийской конференции «Родительский контроль за качеством школьного питания».

Отмечается, что за время реализации национального проекта с 2019 года в Мордовии построены три средние общеобразовательные школы на 755 мест, открыто 69 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», заработали детский технопарк «Кванториум» в Рузаевке и два мобильных технопарка, Центр выявления и поддержки талантливых детей и молодежи «Мира», Дом научной коллаборации имени академика Е.М. Дианова, создано 4485 новых мест дополнительного образования детей.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.