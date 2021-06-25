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В «Орлёнке» стартовала профильная смена для ребят из школьных лесничеств

В «Орлёнке» стартовала профильная смена для ребят из школьных лесничеств

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» стартовала профильная тематическая смена для членов школьных лесничеств «Лесной подрост». В ней принимают участие школьники из Московской, Владимирской, Свердловской, Белгородской, Нижегородской и Ярославской областей – призёры и победители Всероссийского заочного смотра-конкурса «Лучшее школьное лесничество» и региональных слётов школьных лесничеств, информирует Минпросвещения России. 

Для ребят организованы мастер-классы, в экостудиях и эколабораториях школьники изучат основы ландшафтного дизайна и узнают о работе с цифровыми технологиями и данными дистанционного зондирования земли, создадут арт-объекты, фотопроекты и медиапроекты, посвящённые природе, а также под руководством опытных наставников подготовят собственные проекты.

«Эта смена – концентрат передовых знаний о лесных ресурсах, которые профессионалы отрасли – преподаватели профильных учебных заведений и организаций – представят орлятам в вовлекающем интерактивном формате. «Лесной подрост» включает в себя и серьёзную исследовательскую составляющую, и большой творческий компонент», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Профильная тематическая смена для членов школьных лесничеств «Лесной подрост» продлится до 13 июля.

Всероссийский детский центр «Орлёнок» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11–16 лет, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации.

В июле 2020 года центр отметил свой 60-летний юбилей, в 2012 году ему был присвоен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО».

В течение года в «Орлёнок» приезжают более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

# Общество
По материалам: edu.ru

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