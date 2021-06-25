В Санкт-Петербурге стартовал праздник выпускников "Алые паруса — 2021"

Вадим Карасев

В Санкт-Петербурге стартовал традиционный праздник выпускников "Алые паруса". В этом году он посвящён 800-летию со дня рождения Александра Невского, юбилею первого полёта человека в космос и 30-летию российского флага.

В 2021-м "Алые паруса" проходят в очном формате. Однако в этот раз на праздник приглашены исключительно выпускники школ Северной столицы, а остальные желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию. Грандиозное шоу будет дополнено различными мультимедийными элементами, на которых будут демонстрироваться ролики, посвящённые значимым для российской истории событиям, — первому полёту в космос или победе Александра Невского на Чудском озере. Особое внимание уделят творчеству Александра Пушкина и великим открытиям Михаила Ломоносова.

Праздничные мероприятия стартовали в 20:00 по московскому времени шоу-программами петербургских молодёжных коллективов, прошедших конкурсный отбор.Вторая часть концерта, которая начнётся в 22:00, будет отмечена выступлениями звёздных артистов, за которых проголосовали сами выпускники: Светланы Лободы, Niletto, Алины Островской, Ирины Дубцовой, группы Cream Soda и других. По традиции проведут шоу коренные петербуржцы — Иван Ургант, а также ведущая "Алых парусов" и программы "День ангела" Даша Александрова.

Кульминацией праздника станет традиционное шествие по Неве в 00:30 брига "Россия" с алыми парусами под 20-минутный салют и классическую музыку. Прямую трансляцию главного события выпускников можно будет посмотреть на портале Visit Petersburg, а также в социальных сетях.