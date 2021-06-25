В саратовском «Кванториуме» разработали виртуальный тур по Музею педагогической славы

Алексей Вольцев

Педагогами-наставниками и учениками детского технопарка «Кванториум» Минпросвещения России был разработан виртуальный тур по Музею педагогической славы Саратовского областного института развития образования. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

«Эта работа – один из проектов «Кванториума», благодаря которому дети освоили навык съемки экшен-камерой, получили опыт при монтировании видеоматериалов и научились работать с современными компьютерными программами, позволяющими создавать способы получения информации, как этот виртуальный тур», – отметил руководитель детского технопарка «Кванториум» Александр Матутин.

Экспозиция музея рассказывает об истории образования в регионе, о педагогических династиях и заслуженных учителях, а также о современных образовательных технологиях.

В числе экспонатов – архивные документы, фотоматериалы и публикации разных лет, редкие книги из фонда библиотеки института, творческие работы обучающихся различных ступеней образования. Некоторые экспозиции посвящены саратовскому образованию в годы Великой Отечественной войны и ее героям.