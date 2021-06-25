В сети появились кадры онкобольного Сафронова: «Лысый, бледный, уставший»

Анастасия Иванова

Несколько месяцев назад Сергей Сафронов открыто заявил поклонникам о том, что в его жизни случилось ужасное: доктора поставили иллюзионисту страшный диагноз «лимфома». Фокусник перестал посещать публичные ивенты с артистами, появляться на светских вечеринках и всерьез занялся своим здоровьем. В связи с ситуацией Сергей был вынужден побриться налысо, однако, колоссальная поддержка, которую он получает от своей публики, заставляет его не унывать и продолжать бороться с коварной онкологией.

По словам Сафронова, лечение протекает наилучшим образом. Сейчас он увлекся новым хобби и начал проводить время на свежем воздухе, катаясь на велосипеде. «Лучевая проходит хорошо! Врачи очень внимательны! Спасибо им! Да, я достал велосипед впервые за 5 лет. Теперь каждый вечер кайфую! А жара спадет, буду выезжать и на более длинную дистанцию, а то у нас кататься совсем негде«, — делится он новостями своих будней с подписчиками.

Фолловеры все же признают, что психологический прессинг и стрессы явно сказываются на звезде шоу «Битва экстрасенсов». Сафронов выглядит разбитым, поникшим и напуганным, что, впрочем, вполне объяснимо. Отметим, несмотря на позитивный настрой, Сергей все же предпочел заранее решить вопрос с завещанием, чтобы быть уверенным в том, что семья не станет скандалить из-за дележки имущества в случае летального исхода.

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