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В школах Костромской области в новом учебном году откроется еще 30 центров «Точка роста»

В школах Костромской области в новом учебном году откроется еще 30 центров «Точка роста»

В школах Костромской области в новом учебном году откроется дополнительно 30 центров «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Костромской области. 

Они создаются в рамках национального проекта «Образование». На эти цели из федерального и регионального бюджетов направляется более 47 миллионов рублей.

Центры откроются на базе школ, расположенных в сельской местности и в малых городах 24 муниципальных образований Костромской области.

«Точки роста» – это место притяжения детей и их родителей. Они должны стать неким социокультурным центром, где каждый может найти занятие по душе. «Точка роста» позволяет ребятам от идеи до воплощения реализовать свою мечту, определиться с выбором профессии и понять, что нет никаких преград для творчества», – отметил директор Департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов.

Педагоги будущих «Точек роста» в настоящее время проходят обучение. Летом будут отремонтированы учебные помещения, поступит оборудование. Открытие запланировано на 1 сентября.

К концу 2023 года в Костромской области всего будет создано 150 «Точек роста».

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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