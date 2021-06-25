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В столице объявили результаты конкурса «Лучший школьный спортивный клуб города Москвы»

В столице объявили результаты конкурса «Лучший школьный спортивный клуб города Москвы»

В столице объявили результаты конкурса «Лучший школьный спортивный клуб города Москвы», организованного Московским центром «Патриот.Спорт», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы. 

В нем приняли участие более 170 образовательных организаций. 

Победителем конкурса стал клуб «Вихрь» школы № 1210. Второе место присудили клубу «Ураган» школы № 1515. Третье место разделили сразу три клуба: «Лось» школы № 1381, «Импульс» школы № 2065 и «Бомбардир» школы № 853.

«Создание спортивных клубов в школах Москвы – приоритетная задача по развитию массового школьного спорта в столице. Мы активно поддерживаем индивидуальный подход к преподаванию физической культуры, но именно в командах школьники могут по-настоящему раскрыть свой потенциал. Ведь участие в клубе означает для ребенка и постоянную поддержку со стороны друзей, родных и педагогов, и соревновательность, которая мотивирует и помогает добиваться результатов. Такие мероприятия, как многоступенчатый конкурс «Лучший школьный спортивный клуб города Москвы», помогают ребятам и их наставникам понять, как важно действовать сообща, и при этом учат гордиться ценностью личных достижений», – отметил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Награждение победителей и призеров состоится в начале нового учебного года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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