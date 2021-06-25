В Украине увеличилось использование сжиженного газа

Алексей Вольцев

В мае 2021 года по сравнению с маем 2020 года использование сжиженного газа в Украине увеличилось на 1,9%, до 14,2 тыс. тонн.Об этом сообщает Государственная служба статистики.За прошедший месяц в Украине было использовано 14,2 тыс. тонн сжиженного газа (на 1,9% больше, чем за май 2020 года).Также за указанный период было использовано (без учета объемов продажи населению через автозаправочные станции) 31,66 тыс. тонн моторных бензинов (на 15,1% меньше, чем за май 2020 года); 340,38 тыс. тонн дизельного топлива (на 1,1% меньше); 3,23 тыс. тонн тяжелых топливных мазутов (на 65,9% меньше); 2,74 млн тонн каменного угля (на 5,2% меньше); 1,36 млрд кубометров природного газа (на 20,9% меньше).